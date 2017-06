Treinta personas participan en el Design Thinking para mejorar la ciudad de Vigo

Una treintena de estudiantes de Vigo, Polonia y Noruega participan hasta el jueves en la escuela de verano que desde el viernes se desarrolla al amparo del proyecto europeo Development of Innovative AcadeMY ON the basis of DT teaching (DiamonDT).

El encuentro, que se celebra en la escuela de Telecomunicaciones, tiene como objetivo que grupos de estudiantes con orígenes y formación en diferentes titulaciones desarrollen conjuntamente un proyecto con un impacto real en la vida de las personas con una metología Design Thinking, que propone una forma de crear productos y servicios que satisfagan mejor las necesidades de las personas, haciendo que formen parte activa del proceso de creación. Los temas sobre los que versarán los proyectos de los participantes serán cómo mejorar Vigo y, en concreto, cómo hacer que las tascas del Casco Vello sean más atractivas a los cruceristas, cómo mitigar el impacto del botellón o mejorar el transporte a las playas, entre otras cuestiones.