Carlos López Font: "Continuaremos con el avance imparable de la ciudad"

¿Qué temas centraron el debate en estos dos años de mandato?

Todos los temas que permiten continuar con el avance imparable de la ciudad en todos los sectores y territorios.

¿Qué acuerdos se han traducido en mejoras por parte de otras administraciones y cuáles siguen pendientes?

Las demandas dirigidas a la Xunta no fueron atendidas ni contestadas; no hicieron nada. El PP se alegra de que la Xunta reviente el Área Metropolitana de Vigo. Obedecen al Gobierno de Feijóo y nunca le reclaman nada, nunca piden inversión en Vigo y van a la contra en la manifestación pidiendo el AVE directo Vigo-Madrid. Y las Mareas son una sucursal de los alcaldes de Santiago y A Coruña, no quieren el AVE, no quieren las becas de inglés, no quieren las humanizaciones, no apoyan al Celta...

¿Qué cambio el nuevo reglamento del pleno?

No ha cambiado nada. Todo sigue igual. La oposición puede hacer su trabajo pero no se dedican a esto. No soportan que la ciudad vaya bien.

¿En qué va a centrar su grupo el debate hasta 2019?

Lo que nos importa es seguir mejorando la ciudad volcándonos con más humanizaciones, transformando el centro y las parroquias y logrando más instalaciones deportivas además de mejoras en colegios públicos.

¿Cómo valora el trabajo del gobierno/oposición?

Siempre están a las órdenes de sus jefes de Santiago y no atienden a las órdenes de la ciudad. Menos mal que tenemos mayoría. Esto pone de relieve el nulo peso del PP en Vigo y que la Xunta sigue sin atender a esta ciudad.