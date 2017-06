La Xunta valida la ordenación provisional enviada por Vigo para salvar la anulación del PXOM con dos excepciones

La Xunta de Galicia emite los informes urbanísticos y ambientales necesarios para poder aplicar la ordenación provisional impulsada desde la Gerencia de Urbanismo de Vigo para desbloquear proyectos en avanzado estado de tramitación y que quedaron en suspenso tras la anulación del Plan Xeral en noviembre de 2015. La Consellería de Medio Ambiente y Territorio solo hace dos excepciones a la propuesta remitida desde el gobierno local. La primera es que considera que el ámbito Fenosa-Balaídos deberá seguir un procedimiento ordinario por afectar a la zona de flujo preferente del río Lagares. Tampoco ve posible la incorporación del ámbito A-5-71 Metalúrxica que corresponde a una parte de la parcela de García Barbón sin desarrollar por no contar con la aprobación definitiva del instrumento de equidistribución, que es una de las condiciones exigidas para acogerse a la vía excepcional abierta por el Ejecutivo gallego para municipios con planeamiento suspendido.

El estudio presentado por el Concello identificaba los ámbitos de suelo urbano consolidado que por sus características o singulares circunstancias podrían acogerse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificado. El informe de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático admite casi todo el documento salvo el área A-3-23 Fenosa-Balaídos en el que se contemplan usos residenciales y debe ser objeto de una tramitación ordinaria más amplia ya que el Plan Hidrológico de Galicia-Costa determina que en estas zonas de flujo preferente del río, con carácter general, no se pueden autorizar viviendas.

En lo que respecta al suelo urbano consolidado, desde Santiago consideran que está "justificada la propuesta de ordenación provisional de la mayor parte del suelo consolidado". La Xunta entiende que una parte de La Metalúrgica no puede acogerse a esta ordenación de urgencia porque no se cumplen los requisitos establecidos. Esta decisión no afecta a la licencia concedida para la obra de la Tesorería.