La huelga de examinadores de Tráfico afecta a más de 3.000 pruebas prácticas

Sin vuelta atrás. Este lunes los examinadores de Tráfico de toda España comienzan una huelga que se extenderá hasta el próximo 31 de agosto y que afectará a más de 3.000 pruebas de circulación prácticas en Vigo y su área. Los jóvenes aprovechan la temporada estival para intentar obtener el carné de conducir y en 2016, entre mayo y agosto, se realizaron más de 8.000 exámenes entre los diferentes permisos. Para las autoescuelas viguesas el paro puede suponer una reducción de matriculas en las próximas semanas, algo que todavía no han notado. "Por ahora seguimos el ritmo normal propio de comienzos de verano, con exámenes cada semana y la llegada masiva de nuevos alumnos, pero todo queda pendiente de la huelga", comenta Alberto Bugallo, presidente de la Asociación de Auestoescuelas de la Provincia de Pontevedra y director de Roda.

Sin embargo, la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) ya le ha comunicado a la DGT que a partir de la próxima semana detendrá su actividad los tres primeros días de la semana. Por ahora los paros no van más, pero el colectivo amenaza con una huelga indefinida a partir de septiembre. "Hasta el mes de agosto examinaremos dos días a la semana por responsabilidad con las autoescuelas y los alumnos", apunta Vanesa Fernández, delegada de Asextra en Galicia.

Desde este lunes y hasta el 1 de agosto hay 31 días hábiles para que los alumnos se examinen de las diferentes pruebas para obtener el carné de conducir. No obstante, el parón los reduce a una docena, con lo que la amenaza de colapso de fechas es real. "La huelga nos afecta sin tener que ver con nosotros. Estamos en el medio de una lucha y somos los más perjudicados. De todas formas queremos esperar unos días para comprobar cuantos examinadores de la provincia secundan el paro", comenta Bugallo. El dato lo tienen más claro en Asextra. "Durante el paro del pasado 2 de junio solo trabajó una persona del colectivo en Pontevedra y ahora será igual porque la reclamación es justa", apunta su delegada autonómica.

Los examinadores llegan a esta situación tras dos años sin noticias de la DGT tras el acuerdo alcanzado en 2015 para la subida del complemento específico. "Ellos nos dicen que nuestra demanda es justa pero no mueven un dedo y al final los afectados son los alumnos y las autoescuelas", indica Fernández, quien no descarta nuevos parones a partir de septiembre si la situación no cambia en las próximas semanas. "Hemos hablado sobre cuales pueden ser nuestros próximos pasos y no descartamos iniciar una huelga indefinida", confirma.