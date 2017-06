Easyjet sitúa en Cíes el Caribe europeo

Siete millones de personas descubrirán durante el mes de junio mientras viajan en un avión de Easyjet que Europa tiene su propio Caribe. Y que si quieren conocerlo, tendrán que viajar a Vigo. Y, una vez allí, navegar hasta las Islas Cíes. Una vez más, el archipiélago vigués es protagonista en una revista de turismo. La aerolínea británica de "bajo coste", que no opera ninguna ruta en Peinador, las ha incluido en un reportaje especial de su revista de a bordo Traveller en el número de junio. Solo el titular ocupa ya toda una página: "25 cosas increíblemente interesantes que probablemente no conozcas sobre Europa pero que está a punto de descubrir".

En la posición sexta, abriendo y ocupando media página a color, los lectores de las más de 800 rutas que Easyjet opera por toda Europa y el Norte de África, se toparán con un atractivo titular: "Europa tiene su propio Caribe". Le acompaña una foto de la playa de Nosa Señora. "Se le conoce como el Caribe gallego por sus playas de arena blanca en la costa más tranquila del continente", explican.

En el pequeño texto que acompaña a la fotografía se destaca que son reserva natural desde 1980. "Lo que significa que no hay hoteles y solo una pequeña tienda y restaurante, pero puedes acampar y disfrutar de unas playas impresionantes, incluida la Praia de Rodas, calificada como la mejor de Europa por The Telegraph", explican. No mencionan, sin embargo, el artículo de The Guardian, que elevó este arenal entre los mejores del mundo.

Las Cíes se han convertido en el gran reclamo turístico para visitar la ciudad. Cada vez son más medios especializados -tanto nacionales como internacionales- que ponen su foco en ellas y las publicitan. En los últimos años han salido ya en revistas y periódicos internacionales como: National Geographic, The Guardian, The Sunday Times, el colombiano El Tiempo o, recientemente, en la revista italiana Bell'Europa.