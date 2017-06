Marea reclama la alta velocidad para la ciudad pero apuesta por alternativas menos costosas que Cerdedo

Marea de Vigo reconoció la "legitimidad" de la movilización por Cerdedo y defiende un sistema ferroviario de alta velocidad en la ciudad en el plazo de dos años, pero apuesta por alternativas más asumibles en términos presupuestarios. El grupo municipal, que ayer no secundó el concierto en Porta do Sol, advierte que el proyecto que se plantea es un enlace directo a Madrid en alta velocidad que en Portela conectaría con el Eje Atlántico, "una línea de altas prestaciones, pero técnicamente no alta velocidad". Marea plantea un debate más a fondo sobre la mejor alternativa de comunicación teniendo en cuenta que el tren a Madrid en dos horas y media competiría con el aeropuerto. "No es lógico más sacrificio de gastos sociales o sanitarios para tener esa variante, concluyen."