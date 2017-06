"La donación de Ortega está beneficiando a gente como yo"

Unos reciben de buen grado las donaciones que les están permitiendo acceder a pruebas más sensibles y tratamientos más rápidos y precisos. Otros se muestran más críticos con esta iniciativa. La polémica sobre los equipos donados por la Fundación Amancio Ortega también ha llegado a la sala de espera de los pacientes del Chuvi.

El Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) se ha beneficiado de las donaciones de la Fundación Amancio Ortega (FAO) con dos máquinas: un mamógrafo de última generación y el acelerador lineal de más alta gama del mercado. El primer, con el que se ha mejorado la sensibilidad de las pruebas para el diagnóstico de cáncer de mama, atiende a alrededor de 60 mujeres al día desde diciembre de 2015. Por el segundo, con el que se ha ganado precisión y rapidez en los tratamientos de diversos tumores, han pasado alrededor de 250 personas desde su puesta en marcha, a finales de marzo de 2016. A través de este acuerdo, según el Sergas, este año llegará al Meixoeiro otra máquina de radioterapia y, antes de 2023, la tercera. Pacientes de radioterapia y de la unidad de mama cuentan a FARO su opinión sobre la polémica creada en torno a las millonarias donaciones del propietario de Zara.

En la sala de espera de radioterapia, mientras aguarda a recibir una nueva sesión por su cáncer de piel, José Manuel Lojo Pancorbo defiende que "cualquier donación siempre tiene que ser bien recibida" y sospecha que "los que la rechazan" es porque no lo necesitan o "tienen otros medios para pagarse un tratamiento así". No comparte las críticas basadas en las políticas empresariales del magnate gallego. "El dinero lo va a tener igual, lo saque de donde lo saque y, por lo menos, da algo a una causa buena", sostiene.

Victoria le apoya. "Si lo da, ¿por qué no recibirlo?", pregunta y añade: "seguro que si los que se oponen lo necesitaran, no lo rechazarían". En el debate abierto en la sala de espera, todos están de acuerdo en que lo ideal sería que el sistema público se encargara de dotar a los hospitales de estos aparatos de última generación. "Pero, si no lo puede pagar, ¿por qué no vamos a aceptar la donación?", plantean. Eso sí, advierten a la Administración que debe "acompañar las máquinas con profesionales".

Dolores Gómez, en tratamiento por un cáncer de mama, ha tenido que hacer uso de ambas tecnologías. "No es que esté muy a favor de su política de empleo [la de las empresas de Ortega], pero con estas donaciones está beneficiando a gente como yo", analiza y concluye: "Si es para el bien de todos, bienvenido sea".

En la sala de espera de la unidad de mama coinciden pacientes críticas con esta iniciativa. "Los servicios públicos deberían correr a cuenta del Estado", reprochan y consideran que se trata de "un lavado de cara".

Desde la Dirección del Sergas en Vigo destacan que la donación de FAO no modifica su planificación de renovación de tecnología. De hecho, los cuatro equipos que incorporará el Chuvi ya estaban contemplados en el contrato del llamado "socio tecnológico", al que el Sergas adjudicó la gestión de su alta tecnología durante 8 años por unos 80 millones. Los 17 millones que la fundación aportó en Galicia se destinan a pagar una parte de este. La necesidad de máquinas de radioterapia en el Meixoeiro era manifiesta desde hacía años. En abril de 2013 el hospital se quedó sin uno de sus cuatro aceleradores, que dejó de funcionar por obsoleto y tras haber superado su vida útil en 5 años. Sanidade tardó en reponerlo casi dos, durante los que desvió a pacientes a Pontevedra y Santiago.