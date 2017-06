El Concello moviliza a "cientos" de colectivos para reclamar hoy el AVE directo a Madrid

El Concello trabaja a contrarreloj para lograr una movilización masiva como fueron en su día la convocada en defensa del partido judicial o el aeropuerto. Tras las reuniones mantenidas con todos los sindicatos, asociaciones empresariales y colectivos profesionales de la ciudad, desde Praza do Rei se está contactando con "cientos" de grupos de acción social, vecinales, culturales y de defensa del medio ambiente para conseguir esta tarde una "respuesta unánime de todo Vigo a favor del AVE directo a Madrid". Así lo avanzó ayer el alcalde tras lograr el respaldo de CC OO y de los representantes del comité de empresa municipal.

"Va a ser un día histórico, el día en el que Vigo consiga su conexión directa con la capital", vaticinó Abel Caballero convencido del éxito de una convocatoria a la que acudirán vecinos de municipios próximos que forman parte del área de influencia del proyecto y para la que se han organizado lanzaderas a la salida para facilitar el regreso a casa a última hora. La cita es a las 20.30 horas en Porta do Sol y al concierto reivindicativo de la Coral Casablanca acudirán también representantes del PP de Vigo, pero no del grupo municipal de Marea.

Caballero es optimista porque asegura que tras pulsar la opinión de agentes económicos y sociales se ha detectado "una unanimidad total y sin precedentes en favor del AVE directo a Madrid" y aprovechó ayer para contestar al PP que horas antes advertía de que solo el "trabajo serio" y no un concierto proporcionaría el ansiado enlace ferroviario. "¿Trabajo serio es tener cuatro años el estudio de impacto ambiental parado? El problema se arregla movilizándonos y diciendo a Madrid que hoy, mañana y siempre Vigo a demandar ese tren", puntualizó el regidor.

Entre los muchos argumentos esgrimidos en las últimas semanas, Caballero reiteró ayer que Vigo sería la única gran ciudad en los planes actuales del Gobierno que se quedaría sin conexión directa con la capital en este caso en dos horas y media. "Las primeras diez grandes ciudades tienen AVE en funcionamiento o programado, Vigo es la undécima y a partir de ahí hay docenas de municipios más pequeños que también lo tienen y eso no podemos tolerarlo", reiteró el alcalde horas antes de volver a medir su poder de convocatoria en la calle. Sus perspectivas son buenas. Augura que a partir del jueves "todo va a cambiar". "El informe de impacto ambiental se apurará cuando vean a Vigo movilizado. Pasará lo mismo que con el partido judicial. Celebramos una concierto en Porta do Sol y la ley se retiró. Y ahora sucederá lo mismo", plantea el regidor, que si no obtiene respuesta del ministro de Fomento ya avanza que convocará más movilizaciones.