Alexandra Touza: "Los turistas vienen a Vigo por sus precios, sus conexiones y su variedad cultural"

Cada vez son más las personas que eligen venir a Vigo para pasar unos días durante sus vacaciones. El año pasado, el turismo municipal aumentó un 19% respecto al 2015. Y no fue solo gracias al sol y las playas. Alexandra Touza, consultora en turismo creativo, comunitario e industrial imparte desde mañana un curso en el Aula UNED sobre todos los recursos y atractivos que tiene Vigo para acercar turistas a su entorno.

-Vigo ha ganado visitantes en los últimos años. ¿Cómo está la situación turística en la ciudad?

-Es un momento muy bueno y cada vez tiene más visitantes. Solo con pasear por el Casco Vello lo ves. Además, los turistas extranjeros suelen consumir y comprar en las tiendas. La situación ha mejorado mucho en el último lustro.

-¿A qué se debe este crecimiento?

-Principalmente a sus precios, sus conexiones y variedad cultural. El Concello está haciendo una labor muy importante en este sentido, los hosteleros mantienen unas tarifas muy competitivas y al final la ciudad se beneficia de que cada vez existan más enlaces con el resto de Europa. Además, la urbe ha mejorado mucho. Yo soy viguesa y el cambio que ha dado en los últimos 15 años es bestial.

-Las Islas Cíes siguen siendo uno de los principales focos de atracción de visitantes. ¿Cómo puede afectar su posible nombramiento como Patrimonio de la Humanidad?

-Las Cíes están siempre llenas, por lo que si las declaran Patrimonio de la Humanidad todavía van a recibir a más turistas. Por ello es necesario crear un destino responsable para cuidar la flora y fauna de las islas.

-¿Qué ofrece la ciudad además de la proximidad del Parque Nacional de Illas Atlánticas?

-Vigo es un lugar muy rico en atractivos turísticos. Es una de las ciudades más industriales que hay en España y ese aspecto también actúa como un imán importante de visitantes. Además, la gastronomía es única en el mundo y cada vez le saca más partido a la ría de Vigo, una de las más excepcionales que hay en toda la costa nacional. El Casco Vello es una zona ideal para perderse y descubrir el barrio histórico de la urbe. Vigo ofrece muchísimas cosas.

-¿Cómo se puede potenciar el turismo local?

-Abriendo las puertas de todos los locales y mercados. Muchos turistas quieren conocer la ciudad a través de la gastronomía y se pueden crear rutas para ello. También mejorando la accesibilidad, algo en lo que está trabajando el Concello desde hace años.

-¿Qué trabajo queda por delante para seguir aumentando el número de visitantes?

-La gente ya no solo va a la playa cuando tiene unos días de vacaciones. Es imprescindible promover el turismo experimental para que la gente haga cosas que nunca imagino que podría realizar. Vigo tiene muchas actividades que no están suficientemente desarrolladas. Algo que me piden muchos turistas es visitar la lonja en plena subasta. Les fascina y no es algo que se promocione en la ciudad.