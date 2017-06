La pobreza se enquista en familias con hijos menores y aumentan las ayudas en vivienda

La pobreza no se detiene en Vigo. Cáritas presentó ayer las cuentas correspondientes al último ejercicio y la demanda de ayudas aumentó respecto al 2015. Entre los receptores se mantiene la tendencia del último lustro pese a ser un año de recuperación económica. "Acuden numerosas parejas jóvenes con hijos menores o directamente familias monoparentales que no pueden hacer frente a los gastos del día a día", señala Gonzalo Davila, director de la entidad, quien añade que "todas esas personas tienen rostro, nombre y apellido y necesitan asistencia". Además, las aportaciones en el apartado de vivienda se multiplicaron en un 300%.

En total, la organización religiosa atendió a 4.796 personas entre Cáritas Diocesanas y Parroquiales, 300 más que en 2015. La mayoría de las acudieron hasta sus oficinas fueron mujeres, un rasgo que se mantiene respecto a otros informes previos.

Davila alerta sobre la cronificación de la pobreza. "Gran parte de las personas que vienen a nuestros servicios están en edad de trabajar y llevan mucho tiempo sin poder hacerlo o disponen de empleos muy precarios", apunta. Pese a que en los últimos doce meses no aumentaron en exceso los demandantes de ayudas, el número sigue siendo elevado. "El problema no está en los nuevos casos si no en aquellos que llevamos años tratando", señala José Antonio García, secretario general de la organización.

Las principales peticiones de estas personas llegan en materia de alimentación, vivienda, empleo y salud. La organización pide la colaboración del gobierno local para hacer frente a la situación de estas familias. "Muchos vienen rebotados de los servicios sociales del Concello, que no tienen los medios necesarios para poder ayudarles", comenta García.

Presupuesto

Cáritas empleó en 2016 1.686.508 euros en sus diferentes acciones y proyectos, lo que supone un aumento de 30.000 euros respecto al año anterior. El 44% de sus ingresos procede de las subvenciones públicas y privadas, mientras que el resto llega a través de las donaciones, colectas parroquiales y otros eventos.

Esta semana, con motivo de la celebración de la Semana de la Caridad, la organización ha preparado una serie de actos. Mañana tendrá lugar una conferencia en la Parroquia Corazón de María, el sábado se celebrará la Eucaristía del Día de la Caridad y para el domingo queda la procesión del Corpus Christi presidida por el obispo Luis Quinteiro Fiuza.