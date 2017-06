Un conductor empotra su vehículo contra la terraza de un bar en Vigo

Un conductor se empotró este mediodía contra la terraza y parte de la fachada de una cafetería situada en la calle Ecuador con Simón Bolívar, en Vigo. El hombre arrancó su Mercedes estacionado frente al bar a las 13:30 horas de este martes. Tras dar marcha atrás perdió el control de su vehículo embistiendo primero una farola y, posteriormente, se fue contra la terraza de la cafetería As Bellotas. Afortunadamente, en esa zona exterior en ese momento no había nadie ni tampoco pasaban peatones por la acera. Hasta el punto se trasladaron agentes de la Policía Local y el 061, cuyos sanitarios examinaron al conductor en el punto y ya no fue necesario su traslado a un centro sanitario, según informaron testigos.

"No pasó nada, todo quedó en un susto", afirmaban esta tarde en la cafetería. El siniestro ocurrió en el tramo de Simón Bolívar. Esta mañana, cuando ocurrió el accidente, la terraza no estaba montada debido a la lluvia y las sillas y las mesas estaban arrimadas a la pared. Debido al siniestro (al parecer, el hombre pudo haber sufrido algún vahído), hubo daños en la farola contra la que chocó primero y varias sillas de la terraza del bar resultaron destrozadas. Todo quedó en eso, en daños materiales.