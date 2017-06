Caballero fía la ejecución del AVE por Cerdedo a la movilización de Vigo: "Vamos a lograrlo"

El alcalde se muestra cada vez más convencido de que el AVE directo a Madrid solo será realidad si Vigo planta batalla como hizo con el partido judicial o la defensa del aeropuerto. "No vamos a quedarnos parados y obligaremos al Gobierno central y a la Xunta a ejecutar la conexión por Cerdedo. A esta ciudad no se le regala nada. Tenemos que pelear cada uno de sus avances", advirtió Abel Caballero antes de realizar un llamamiento a la ciudadanía para que acuda mañana al concierto reivindicativo de la Coral Casablanca en Porta do Sol con el que se quiere exhibir músculo ante Madrid y demostrar al Ministerio de Fomento que el tren directo a la capital en dos horas y media "es una demanda de toda la ciudad".

"Vigo consigue todo lo que se propone. Somos la única gran urbe de España que se queda fuera de las redes de alta velocidad europeas y no vamos a tolerarlo. Vamos a obligar a Rajoy y a Feijóo a tramitar la declaración de impacto ambiental que lleva cuatro años detenida en un cajón", proclamó el regidor vigués durante la presentación del cartel que anuncia el concierto de mañana a las 20.30 horas y que ya se está promocionando en redes sociales con las etiquetas "#VigoDemanda" y "#VigoNonCala".

Al igual que hizo tras el pronunciamiento unánime del Consello Social a favor del AVE directo a Madrid, el alcalde avanzó que enviará una nueva carta al ministro de Fomento para plantear las reclamaciones de la ciudad y que, si no hay una contestación inmediata y satisfactoria, se pondrán en marcha nuevas movilizaciones. "Nadie quiere ir a Madrid por Santiago y por eso invito a toda la ciudad a sumarse", concluyó Caballero en vísperas de una convocatoria en la que llama a participar a agentes económicos y sociales y sitúa al mismo nivel de importancia que la que permitió a Vigo conservar su partido judicial y obligó al Gobierno a retirar la reforma de la planta judicial.

El PP de Vigo se sumará mañana a la movilización para mostrar su "apoyo absoluto" a la conexión directa con Madrid. La portavoz del grupo, Elena Muñoz, insistió en que están convencidos de que un concierto "no va a traer el AVE y solo lo hará el trabajo serio y riguroso, el BOE, los diarios oficiales y las licitaciones" al tiempo que reconoció que la demanda de la variante de Cerdedo "es una reivindicación histórica y justa de la ciudad".

Muñoz defendió la gestión del PP frente a las críticas del gobierno local de que tiene paralizada la actuación. La dirigente popular aseguró que su partido "apoyó desde el minuto uno el AVE a Galicia y a Vigo" y que "gracias" a este trabajo "se han invertido más de 840 millones en el Eje Atlántico convirtiéndolo en una realidad que emplean más de 3,5 millones de vigueses y gallegos". Aprovechó su intervención para criticar que el alcalde "quiera situarse como principal valedor del AVE a Madrid cuando no ha hecho nada", recordando sus compromisos como ministro en los noventa y recién llegado a la Alcaldía.