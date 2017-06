Los muelles se llenan en fin de semana con barcos retrasados por los paros en la estiba

Las principales terminales portuarias de Vigo viven un fin de semana de intensa actividad por los barcos que acabaron este viernes sin poder completar la descarga a causa de los paros en la estiba y los los que para esquivar esta protesta optaron por atracar entre ayer y hoy. En total son siete los buques que operarán en las terminales de Bouzas y Guixar entre el sábado y domingo.

Un abultado número de escalas que aun siendo característico de un día laborable su volumen de mercancías se sitúa muy por debajo de los ratios que suelen alcanzarse en una jornada semanal. Los barcos Ro-Ro Bouzas, Verona y Victory Leader movieron en total 1.600 vehículos mientras que los cuatro cargueros de Guixar, Aalderdijk, MSC Tia, Xpress Etna y Boxy Lady sumarán 1.500 contenedores. Así un estibador restaba importancia ayer a la actividad de este fin de semana calificándola de "normal". "Mucho buque pero poca carga", razonaba. Un desajuste que en otros puertos españoles también se produjo ayer y que se atribuyó a la huelga.

Como reveló Fomento este viernes, el balance de esta primera semana de paros en la estiba ha provocado un considerable perjuicio económico. El ministerio valora las pérdidas ocasionados en 36 millones de euros. Esta repercusión da una idea de la que podría provocar una paralización de 48 horas continuada anunciado para la próxima semana.El Gobierno y en general en todos los puertos españoles todavía confían en que la reunión del martes entre sindicatos y la patronal Anesco acabe en la desconvocatoria del paro entre las 8.00 horas de miércoles y el viernes. "Sería un caos", dijo este viernes el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga. Pero algunas navieras no esperarán por el resultado del encuentro. Depare o no la suspensión de la huelga la resolución surgirá a última hora y las compañías no querrán arriesgarse a que sus barcos acaben atrapados en los muelles en medio de la protesta por lo que la mayoría ya habría decidido a estas horas reprogramar sus escalas en España. Maersk, por ejemplo, ha confirmado al Ministerio de Fomento desvío de Algeciras a la terminal marroquí de Tánger de buques con un movimiento anual de 150.000 contenedores.

El calendario de movilizaciones. además de los dos días de paro de la próxima semana, continuará en la siguiente volvieron a celebrarse en horas impares. Será el 19, el 21 y el 23 de junio).