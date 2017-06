El testimonio de la "novia coraje" en FARO: "En la vida nunca se puede decir "No puedo'"

Abril de 2014. Zuly Fernández recibe un mazazo. El ginecólogo le informa de que el bultito que tenía en el pecho era un cáncer de mama triple negativo. La diseñadora que había hecho feliz a cientos de novias desde sus tiendas en Vigo decidió, fiel a su naturaleza, no derrumbarse tras la noticia, sino enfrentarse a ella, combatirla con una sonrisa siempre en el rostro, quizá su principal seña de identidad. "Desde el principio me tomé la enfermedad con optimismo, porque a mí me quedan muchas cosas por hacer, mucho por vivir junto a mi hija", confesaba en un reportaje publicado el pasado 30 de abril en FARO (en la imagen de la izquierda).

Su actitud valiente, su coraje ante las adversidades la han convertido en un ejemplo. Zuly dio testimonio de sus alegrías, miedos, preocupaciones, ilusiones y sueños en su cuenta de Facebook, que se convirtió en una suerte de diario, cuyos mensajes eran respondidos por decenas de amigos con palabras de cariño, ánimo y fortaleza.

Dos años después de superar el primer tratamiento Zuly recibiría un segundo golpe, el definitivo. El cáncer se había trasladado a los huesos. Su vida sería corta. Aun así, ella siguió peleando y animando a las demás mujeres en su misma situación. Pero sobre todo siguió viviendo. Esta es su gran lección, el legado que nos deja y la enseñanza que ha querido transmitir a su hija. "Ella es la que me da la fuerza para seguir luchando; por ella quiero seguir adelante, hacer muchas más cosas juntas. Deseo que tenga el mayor recuerdo posible de mí. Lo que más me gustaría que aprendiera es que en la vida nunca se puede decir "No puedo". Con cariño y paciencia podemos hacer todo lo que nos propongamos", confesaba, ya muy débil, a FARO desde la habitación del hospital. En realidad, Zuly sigue aquí, en el recuerdo de sus amigos que hoy cierran los ojos y ven la sonrisa y el valor de una mujer extraordinaria. "Cuando veo toda la gente que me quiere y que está a mi lado me digo: algo he debido de hacer bien". Algo no, mucho, Zuly, muchísimo. Y hasta el último de tus días.