López Veiga advierte del "caos" que supondría parar la estiba durante 48 horas

El presidente del puerto de Vigo, Enrique López Veiga, ha prevenido hoy del "caos" que podría generar la huelga de estibadores de 48 horas a partir del próximo miércoles, y ha sugerido "aumentar los servicios mínimos o hacer algo", porque el Gobierno "no lo puede permitir".

López Veiga, que ha informado en declaraciones a los medios de la ausencia de incidencias en la tercera jornada de huelga por horas, en la que se ha recurrido a 95 empleados de la estiba, ha recalcado que el paro de 48 horas "sí sería un problema grave, sobre todo para la cadena logística" en un puerto como el de Vigo.

Ha abundado en que más que al puerto, ese paro durante 48 horas seguidas afectaría especialmente a multinacionales como PSA o Maviva y al colectivo de transportistas en cuanto se produzcan acumulaciones "excesivas" en las operaciones de carga y descarga.

También ha considerado "normal" que las empresas desvíen sus tráficos a otras terminales porque existen alternativas "a muy pocos kilómetros".

López Veiga ha proclamado que el Gobierno "no puede permitir" el posible "caos" de ese paro ininterrumpido y de las jornadas de huelga sucesivas y ha recalcado que "habrá que elevar los servicios mínimos, hacer algo".

Ha valorado que, "de momento", el Gobierno está siendo "muy prudente" y está jugando "el papel que corresponde, no interferir en la negociación colectiva", que es "la única manera de resolver las cosas".

Por eso, ha considerado "una buena noticia" que patronal y sindicatos vuelvan a sentarse a negociar la próxima semana.

En este sentido, ha sugerido que "lo lógico" sería desconvocar los paros mientras se negocia, ya que "para hacer la huelga siempre hay tiempo".

López Veiga ha dicho albergar esperanzas de que se solucione el conflicto, ya que "no hay razón para no llegar a un acuerdo razonable en términos razonables".

Eso sí, ha recalcado que lo que no se puede es pedir "cosas que no existen en ningún colectivo laboral", y ha añadido que los estibadores saben que "no se puede conseguir nada en contra de un rechazo social masivo".

"Uno puede tirar de la cuerda, pero no tanto que rompa", ha finalizado.

Apoyo de Puertos de Galicia



El presidente de Puertos de Galicia, José Juan Durán Hermida, ha respaldado hoy ante la Comisión 8ª de Pesca y Marisqueo del Parlamento de Galicia las declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, que advirtió de "las consecuencias económicas de la huelga de estibadores".

"Es un profundo conocedor del entorno marítimo-portuario no sólo gallego ni español, sino mundial", ha asegurado Durán Hermida en referencia a López Veiga, sobre el que entiende que "conoce al pormenor lo que supone la huelga de estibadores para la Autoridad Portuaria de Vigo".

Durán Hermida también ha hablado sobre el Decreto ley de la estiba, afirmando que España "no puede permanecer en una situación de ilegalidad", que "la normativa comunitaria prevalece sobre la de los Estados miembros" y que él mismo es "un firme creyente en el Estado de derecho y las normas con la que nos dotamos".

"La competitividad está presente en la base de todo el ordenamiento legal comunitario", ha señalado el presidente de Portos de Galicia, que ha añadido que la estiba "en ningún caso" es competencia de la entidad que dirige, sino que "depende de Puertos del Estado".

El diputado de En Marea Juan Merlo, quien registró la pregunta sobre este asunto, ha sostenido que "se está legislando contra los trabajadores" y que desde el Partido Popular "se dice que el problema lo tienen que arreglar patronal y sindicatos", tras lo que ha emplazado a la Xunta "a mostrar su apoyo a los estibadores".

"Las huelgas -los estibadores de todo el Estado no han trabajado en las horas impares a lo largo de la semana- no han hecho que los puertos dejen de funcionar con normalidad, lo que demuestra que no buscan paralizar la economía, como algunos nos han dicho", ha sentenciado Merlo.

"Estamos de acuerdo en que hacen falta modificaciones legales, pero no sólo por parte de los estibadores", ha apuntado Merlo, que considera que "ni la tensión ni criminalizar a los trabajadores diciendo que son privilegiados facilitan que se llegue a acuerdos".

También se ha hablado de la instalación de cámaras de videovigilancia en el puerto de Vigo, que para Merlo responde a la voluntad "de controlar a los trabajadores", mientras que para Durán Hermida "están orientadas a garantizar la seguridad de la carga y descarga y a la prevención de todo tipo de daños".