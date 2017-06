Encañonan a un conductor en Vigo tras embestir su vehículo de forma intencionada

Alarma en Vigo. Alrededor de las 17:00 horas, un coche colisionó de forma intencionada contra un turismo en la carretera Miraflores, en la parroquia de Sárdoma. Los tres ocupantes del primer vehículo se bajaron y uno de ellos, armado con una pistola, encañonó al otro conductor. Los individuos finalmente se dieron a la fuga hacia la Avenida de Madrid dadas las numerosas personas que había en el lugar.

La investigación del suceso corre a cargo de la Policía Nacional, que ha dado aviso a sus unidades y a la Guardia Civil de las características del vehículo para dar con los causantes del incidente. Pese a la intimidación con el arma de fuego, la víctima no resultó herida. La versión que ofreció es que no conocía de nada a las personas que lo asaltaron y que pretendían robarle. Sin embargo, un testigo señala a FARO de que fue detenido por los agentes tras encontrarle "una bolsa verde" en el capó del coche. Dadas las características del caso y la información ya recabada, agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Vigo han emprendido unas pesquisas en las que no descartan que las intenciones de los fugados fuese un posible ajuste de cuentas.