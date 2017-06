Marea pide apoyo del pleno para los raperos acusados de enaltecer el terrorismo

Marea de Vigo presenta una moción que busca el respaldo del Ayuntamiento a cinco jóvenes del grupo de hip hop "La Insurgencia" acusados de enaltecimiento del terrorismo en sus letras. El grupo municipal pretende además un pronunciamiento oficial de rechazo a la ley de seguridad ciudadana, también conocida como ley mordaza, y a la Ley 2/2015, para evitar "condenas en base a delitos de opinión o pensamiento".

El edil Xosé Lois Jácome presentó la iniciativa junto a familiares y amigos de uno de los procesados, así como de miembros de la Oficina de Derechos Sociales de Coia. Lamentó que se les acuse de terroristas y estén pendientes de juicio en la Audiencia Nacional "simplemente por hacer rap". Se enfrentan a una petición de pena de dos años y un día de cárcel y a la inhabilitación para el ejercicio de la docencia o cargo público.

En algunas letras colgadas en internet, miembros de "La Insurgencia" dicen: "he vuelto pero no me había ido, estaba planeando cómo volar el Valle de los Caídos" o "esto no es el franquismo pero mucho se le asemeja, los mismos propietarios y los mismos entre rejas (...) ¡Música de guerra!".

Ana María da Fonte, abuela de uno de los implicados, considera "increíble" que por unas canciones que "pueden gustar o no" vayan a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional y añadió que "sin libertad de expresión, no hay democracia".