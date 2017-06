MSC Cruceros aconseja un "trabajo conjunto de Puerto y ciudad" para que Vigo aumente escalas

Vigo tiene todo lo que una naviera de cruceros valora a la hora de planificar una escala. Desde un muelle de fácil atraque y con las instalaciones necesarias para atender al pasajero hasta un entorno rico en naturaleza, historia, arquitectura, gastronomía..., ideal para organizar excursiones. Pero todas estas cualidades del destino vigués, o bien no se conocen lo suficiente o no se divulgaron en los foros adecuados ni de la mano de más instituciones. Esta es la impresión de Emiliano González, el director general en España de MSC Cruceros, quien aprovechando la escala ayer en la Estación Marítima de la nueva joya de la naviera, el MSC Meraviglia, expuso en una entrevista a FARO las claves para que el Puerto de Vigo recupere el liderazgo en el norte peninsular en el tráfico de cruceros, un puesto que perderá por primera vez este año y también el próximo. A modo de recomendación, plantea un "trabajo conjunto de Puerto y Ciudad" con el objetivo de "poner en valor" la oferta turística de Vigo. Bastaría, a juicio de González, esa alianza de las administraciones para que las navieras aumenten sus escalas en Vigo al considerar. Porque de lo que no tiene duda es que este puerto "reúne las condiciones para que el pasajero vuelva, empezando por el sentimiento satisfactorio que le genera nada más llegar su ría espectacular".

Volcado en una ofensiva comercial para subir el número de buques -tiene cerradas 45 escalas para 2018 frente a las 78 de A Coruña-, el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, admite la complejidad de revertir esa tendencia sobre todo si lo intenta en solitario. Pero entretanto no cristalice esa alianza de Concello y Xunta para exportar junto al Puerto el potencial de Vigo como destino de cruceros que también reclama desde hace meses, López Veiga aprovecha cualquier ocasión para ensalzar las características de la terminal y su entorno. Como hizo ayer en el tradicional acto de entrega de metopas con el capitán del MSC Meraviglia, Raffaele Pontecorvo, donde pidió a esta naviera que "renueve su apuesta por Vigo con más escalas, porque es un puerto magnífico, de fácil atraque y con gran calado. Un puerto que ofrece muchas cosas y esperamos mejorar más la oferta".

De las buenas condiciones de la terminal viguesa, Emiliano González dijo que son "indudables" pero a continuación dejó claro que se necesita más que eso. Considera "importantísimo" que puerto y ciudad "trabajen conjuntamente". "Para los barcos nosotros pedimos unas instalaciones portuarias seguras, más fiables y lógicamente lo más económicas posibles. A partir de ahí, detrás hay una ciudad y el puerto conoce perfectamente a qué ferias hay que acudir para contactar con las navieras y la ciudad debe unirse para presentar una oferta conjunta", incidió. Con el puerto y la ciudad "juntos, unidos", el éxito de la estrategia para ganar escalas "está asegurado", vaticinó.

La misión de esta alianza institucional consistiría, recalcó el ejecutivo de MSC Cruceros, en promocionar en los eventos internacionales donde se cita el sector "el máximo de opciones que tiene Vigo como ciudad, Pontevedra como provincia, y Galicia en general. Hay que poner en valor, enfatizar, el abanico de ofertas para que el cliente disponga de más donde elegir y luego acercarlas al consumidor", razonó.

Como cualquier puerto que aspire a convertirse en escala prioritaria de trasatlánticos, el objetivo que Vigo debe perseguir pasa por impactar al pasajero en el poco tiempo que permanece en tierra. "Y reúne las condiciones para que vuelva. Cualquiera de los pasajeros del Meraviglia que observase la ría al amanecer se habrá quedado con la boca abierta. Es de una belleza espectacular. Partiendo entonces de este sentimiento satisfactorio, solo queda intentar que las horas que pasa en puerto se sienta cómodo y le guste para que cuando zarpe el pasajero concluya: volveré".

Un trabajo conjunto que González insta a iniciarlo cuanto antes. "Porque cada vez las navieras planifican con mayor antelación las rutas", avisa. MSC hasta con dos años de anticipación.