Casos de éxito que evitaron hacer la maleta

Los rostros de cuatro casos de éxito que "han hecho posibles sus sueños sin salir de Galicia" han comenzado a circular en autobuses, anuncios y redes sociales el mismo día que arranca la nueva selectividad para animar a que los futuros universitarios sigan sus pasos.

La institución viguesa vuelve a echar mano de sus profesores, estudiantes y exalumnos para poner en marcha una nueva campaña de captación, esta vez bajo el lema "Todo encaixa" con la idea de resumir la experiencia formativa y vital que supuso el paso por las aulas para la ingeniera industrial Alicia Ferreiro, directora de Logística de la distribuidora Arnoia; el informático Jorge Vázquez, cofundador y director de Redegal en Ourense; y el tándem creativo Ismael Calvo-Alicia Ferreiro, de Ovo Publicidade.

La Universidad aspira a mantener una ocupación en primer curso "próxima al 96%" y atraer, en palabras del rector, "a los mejores". "Por desgracia, no nos caben todos los que quieren venir. No tenemos ese problema", aseguró ayer Salustiano Mato, que también destacó que en el campus de Ourense, además de alcanzar este porcentaje "casi la mitad de los matriculados no son de la provincia".

"Lo más importante de estas campañas es conectar con la sociedad para que vean cómo somos y que la Universidad es un actor real de desarrollo social y económico del país en el que vivimos. Nos creemos este papel, aunque no nos financien, y somos capaces de responder a las demandas del tejido empresarial", enfatizó el rector.

La presentación de la campaña, que se desplegará a través de medios de comunicación, redes sociales bajo el hastag #actitudeuvigo e incluso Spotify, se celebró ayer en Miralles durante un acto presentado por la periodista y actriz Maika Aguado y amenizado por el grupo Mecanismo Ruso.

Ciprián Rivas, jefe del gabinete del rector, destacó que la comunicación "está impresa de forma profunda en el ADN" de la Universidad, mientras que Paulino Pérez, responsable de la campaña y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, agradeció el trabajo realizado por alumnos y egresados y explicó que, a pesar de contar con alumnos en la Nasa o el Parlamento europeo, la idea de este año fue apostar por protagonistas cercanos para poner sus experiencias en valor.

Durante el acto se proyectaron los vídeos de los cuatro protagonistas, dos de los cuales no pudieron estar presentes debido a sus responsabilidades profesionales. Sí acudieron Ismael Calvo y Alicia Ferreiro, quienes presumieron del "fantástico bagaje" adquirido durante sus años en la facultad.

En sus entrevistas, todos coinciden en señalar la experiencia académica y el crecimiento personal. Paulino Pérez reveló como anécdota que a Jorge Vázquez le presentaron una 'demo' en la que el supuesto protagonista narraba cómo había conocido a su mujer. Un guión ficticio que, en realidad, coincidía con su vida. El ingeniero ourensano y Rocío, una estudiante de ADE, acabaron casándose y hoy tienen una hija. Además ella es la directora financiera de Redegal y ayer acudió al campus en representación de su marido, de viaje en México.