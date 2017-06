Selectividad 2017 en Galicia | La biblioteca de Peritos, la meca del estudio diurno y nocturno

Es mediodía y muchos ya suman cuatro horas con la cabeza agachada y en silencio, a pesar de que el calor aprieta. Hay mucho en juego y algunos apuestan por las condiciones que ofrece una biblioteca para grabar en la mente los contenidos de las materias para los inminentes exámenes, y en este sentido, la sala de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial es la más solicitada en Vigo por los estudiantes. Hincar codos en casa es sinónimo de continuas distracciones, al menos así opinan los que han logrado una silla de las 315 que ofrece esta biblioteca, que suele colgar el cartel de completo por esta época. "Esto es entre comillas más incómodo. No tienes la comodidad de estar en casa que te puedes tumbar o tomar algo, entonces aquí te obligas a estudiar", comenta Marco Ruffo, estudiante italiano de Erasmus de Industriales. Daniel Lago, que estudia Selectividad, también opta por la disciplina de esta sala. "En casa hay mucho ruido, vas al salón a ver la tele, te tiras en la cama... Aquí tienes que estudiar y ya". Ha venido con Miriam, quien se apunta al estudio en grupo fuera del entorno doméstico. "Aquí está todo el mundo en silencio y si quiero hacer un descanso, están mis amigos. Así, el estudio no se hace tan monótono", asegura. Sin embargo, confiesa que de las más de diez horas que se pasa en esta biblioteca, "sólo aprovecho la mitad", debido a los continuos descansos, "ya que de momento, al faltar una semana para los exámenes, no noto esa presión".

"Ver a la gente estudiar te motiva"

En el periodo de exámenes de los universitarios, la biblioteca de Peritos es la única que tiene horario nocturno. Pero esta opción ya concluye, al dar por finalizada las facultades su convocatoria de exámenes del segundo cuatrimestre. Retomará el horario hasta las 3 de la madrugada el próximo 12 de junio, demasiado tarde ya para los que se presentarán a la Selectividad los días 7, 8 y 9 de junio. No obstante, cuando acudimos de madrugada a esta sala de estudio, pocos son los bachilleres que encontramos. "Estudio de noche en mi casa, más que nada porque son mis padres los que me traen y me recogen, ya que vivimos lejos", comenta Uxía, una de nuestras aves diurnas. Al ser aún menores, el transporte público o sus pies les llevan y les traen, "Y volver andando a casa, a esas horas no apetece", dice Miriam, pero asegura que el estudio nocturno aquí es más productivo, "por la presión de que dices venga que me quiero ir a dormir, entonces estudias más rápido y se te queda todo mejor". Daniel es de la misma opinión. "En casa tienes la cama, son las doce y media, y dices me acuesto y me despierto a las cinco, pero nadie se despierta a las cinco". Ya pasa media hora de la medianoche e Iría junto a otra compañera de Enfermería apura un trabajo de fin de curso. "Por la noche hay menos gente y se nota más tranquilidad". Opinión que comparte Pablo, "Hay más sitios y la gente no habla tanto como durante el día". A lo que añade Víctor, "aparte si hace buen tiempo, cuesta más estudiar de día".

"De noche hay más sitios y la cosa está más tranquila"

La sala de estudios de Peritos como buena biblioteca que se precie también adquiere el rol de ´ligoteca´, donde el postureo parece estar a la orden del día, más que de la noche. "Sí que veo tonteo entre algunos", "Mis padres me dicen, tú no vas a la biblioteca, vas de copas, porque hasta te arreglas. Yo les digo que no es así, que te lo pasas bien y conoces a más gente, pero vengo a estudiar". "La gente viene más maquillada a la biblioteca que cuando salen por la noche, y los chicos, más modernillos. A mí me da igual, yo como si vengo en chándal", son algunas de los testimonios de nuestros entrevistados que se desmarcan de esta actividad paralela, a pesar de confesar ser testigos de que eso ocurre.

¿Una biblioteca o una ´ligoteca´?

Ya es la una de la madrugada, y dejamos a los más trasnochadores frente a sus apuntes. Al salir, un par de grupos comparten descanso en esta universitaria calle Torrecedeira donde la concentración y la memoria se dan cita estos días. Parece que a la única biblioteca en Vigo que acoge aves nocturnas se unirá pronto la nueva biblioteca de la UNED, que cuenta con 400 plazas. Al menos ese es el proyecto que el Concello tiene para la sala de estudio más grande de la ciudad, y que abrió sus puertas hace unas semanas en el Auditorio Mar de Vigo. De momento, tiene actividad desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, de lunes a domingo.