Lesmes alega ante los jueces vigueses que la falta de presupuesto retrasa los nuevos juzgados

"Muy fructífero". Estas palabras fueron las pronunciadas ayer por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para definir el encuentro de trabajo que mantuvo con más de una veintena de magistrados vigueses en la que fue su primera visita institucional a los juzgados de la urbe olívica. La judicatura lleva años urgiendo la creación en la ciudad de nuevas dotaciones judiciales, entre ellas un nuevo juzgado laboral y otro de Familia. Al respecto de este último, que sería la tercera sala en Vigo especializada en litigios matrimoniales, la dotación ya fue otorgada, pero su puesta en marcha, competencia del Ministerio de Justicia, todavía no es una realidad. Y aún habrá que esperar. Los jueces aprovecharon la reunión con el máximo responsable del Poder Judicial para preguntarle sobre el actual estado del Real Decreto en el que se contempla la creación de éste así como de otros órganos judiciales en el resto de España. Pero según las fuentes consultadas la respuesta fue que la creación de estas dotaciones está supeditada a que se apruebe la Ley de Presupuestos del Estado.



"Reconoció que muchos juzgados trabajan con sobrecarga, sobre todo Primera Instancia y Social, pero que debido a la actual situación y al estar los presupuestos parados en este momento no se están creando órganos judiciales", comentaba una magistrada al término de la reunión. Lesmes ya había realizado un viaje oficial a Vigo en 2015, con motivo de las jornadas nacionales de jueces decanos celebradas en la ciudad, pero fue ayer cuando conoció por primera vez los edificios judiciales y mantuvo una reunión con los magistrados. Al encuentro acudieron la mitad de los 46 jueces que en la actualidad ejercen en Vigo como titulares de los 37 juzgados -incluidos el Registro Civil y los de refuerzo- y como miembros de las dos secciones de la Audiencia viguesa. Lesmes llegó acompañado, además de por su jefa de gabinete Ana Murillo, por el juez decano, Germán Serrano; el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas; y el de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Francisco Javier Menéndez Estébanez.



El grueso de la charla y el posterior coloquio en el que varios jueces formularon preguntas al responsable del Poder Judicial versaron sobre temas genéricos. Valoró como razonable los tiempos de respuesta que están teniendo los magistrados dados los medios existentes, abogó por una reorganización de los recursos por medio de la delimitación de las cargas de trabajo, y abordó otras cuestiones como la "transparencia" del órgano que representa, temas relacionados con las nuevas tecnologías u otros como el plan de prevención de riesgos laborales enfocado a los jueces.



También salió a colación el plan que está en marcha consistente en especializar un juzgado por provincia ante una posible avalancha de demandas de cláusulas suelo, un aluvión que todavía no se ha producido pese a que este tipo de litigios han crecido en los últimos meses a raíz de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que impone la retroactividad total. Al respecto, Lesmes destacó en la reunión que se ha tenido especialmente en cuenta a la hora de abordar y definir este proyecto el "ejemplo" del juzgado de preferentes que funcionó en Vigo.



Pero, según varias fuentes consultadas, no dio datos más "concretos" sobre este plan, ni en lo relativo a si Vigo, como parece probable, albergará uno de estos juzgados ni sobre plazos o cómo se canalizará, algo que echaron de menos algunos magistrados consultados. "Se habló del tema pero no hemos podido sacar nada en claro", señalaron. "Fue una toma de contacto en la que se abordaron distintas cuestiones pero de forma general", concretaron.



La reunión se prolongó durante una hora y media. El juez decano, Germán Serrano, valoró como "muy positiva" la visita de Carlos Lesmes a los juzgados vigueses. "Que el presidente del Poder Judicial se reúna con los magistrados de Vigo es algo que agradecemos, es una muestra de cercanía; además, pudo ver el antiguo y el nuevo edificio, así como conocer cuantos juzgados y secciones de la Audiencia hay en la ciudad", ahondó, añadiendo que esto resulta importante para que el presidente del CGPJ conozca de primera mano la importancia de la urbe a nivel judicial. Tras esta reunión, Lesmes pronunció una conferencia en el Club Financiero organizada por el Colegio de Economistas de Pontevedra y más tarde tuvo la oportunidad de conocer el proyecto para la construcción de la Ciudad de la Justicia en el antiguo Hospital Xeral.



Precisamente, esta dotación es una de las prioridades para Vigo, junto a la creación de nuevas salas como son el juzgado laboral, el de Familia y una plaza más de magistrado en la Sección Sexta de la Audiencia viguesa, la única de la urbe especializada en civil. Fuentes judiciales insistían ayer en que el CGPJ conoce las necesidades a través del servicio de inspección y de las peticiones del TSXG y de la junta de jueces. "Es necesario que todos estos refuerzos se conviertan en plazas definitivas", señalaron.