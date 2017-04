Porque conocer la legislación también es cosa de 'youtubers'

¿Cómo lograr actualmente que un negocio salga redondo? Depende de una única ecuación: la suma de red social más "influencer". Cada día son más las marcas que buscan publicitar sus productos a través de canales digitales protagonizados por estrellas anónimas pero capaces de difundir mensajes a sus miles de seguidores con una influencia hasta ahora impensable. Es el caso de los 'youtubers', usuarios de un canal en este soporte web donde expresarse, publicitarse o simplemente divertirse. Aunque esta plataforma se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas, en los últimos meses, los casos de 'youtubers' que han llegado a los medios no lo han hecho por la calidad de su contenido, sino por las vulneraciones legales cometidas, como por ejemplo las derivadas de la monetización del canal o su uso para campañas publicitarias, entre otras.

Por ello, los abogados vigueses Bárbara Román y José Manuel Sendín han creado la primera videoguía legal para los usuarios de este canal, "Aventuras de un Youtuber Legal" un compendio de 10 vídeos en los que explican muchas de las cuestiones legales que implica tener y mantener un canal en este soporte web, desde la edad a la que una persona puede crearlo, a qué o a quién puedo y no puedo grabar, pasando por los derechos de autor y la declaración de los ingresos monetarios que te genere. "Youtube es un medio que está en alza pero se cometen muchos fallos y se cierran muchos canales por sus usuarios no son conscientes de las limitaciones. En Internet no todo vale, hay una regulación al igual que en Youtube que hay que respetarla" , explica Bárbara Román, quien reconoce que estos términos y condiciones no son precisamente "fáciles de entender". "Por eso hemos creado esta videoguía legal, para que todos aquellos usuarios puedan emplear Youtube dentro de la legalidad. Sí es cierto que muchos términos cuesta entenderlos, por ello explicamos paso a paso muchos de los puntos legales de su regulación", añade Román.

La iniciativa partió por la idea de fusionar el derecho y la tecnología. "Los delitos relacionados con las redes sociales e Internet están en alza y aunque se puedan dar múltiples situaciones, tienen patrones comunes que harán cambiar la legislación para adecuarse a estas nuevas situaciones", apunta la letrada. La puesta en marcha de "Aventuras de un Youtuber Legal" surgió "como una experiencia" pero con poco más de 48 horas de vida se está convirtiendo en un manual legal más. "Nos pareció una idea que podría tener éxito ya que vemos a diario problemas como el cierre de canales o denuncias de personas porque salen en un vídeo en concreto. Partió de una experiencia pero a las pocas horas ya fueron dos los representantes de 'youtubers' que nos han pedido asesoramiento en ciertos temas", reconoce la abogada viguesa, quien trabaja a caballo entre Galicia y Mallorca. Su compañero en este último bufete, Jorge Morell, también ha sido participe del proyecto.

Ciclo vital de un 'youtuber'

¿Y cuáles son estas pautas legales que debe seguir un youtuber si quiere conservar su actividad? El primer punto pasa por la apertura del canal, lo que conlleva conocer las obligaciones básicas que implican las condiciones legales de Youtube: ¿los vídeos que subes son tuyos y no de la plataforma?, sí, ¿puedes poner la música que quieras en ellos?, no, ¿hay que declarar el dinero que ganas?, sí, ¿pueden los youtubers comprar suscriptores?, sí.

El siguiente punto versaría sobre el contenido de los vídeos. Grabar en sitios públicos está permitid siempre y cuando la grabación no apunte a una persona en concreto, sino sí se hace obligatorio el permiso de la persona. En cuanto a la publicidad, si una empresa te regala un producto y te pide que lo muestres tienes que hacerle saber a Youtube que se trata de una comunicación comercial. Puedes cobrar por estos servicios mientras que la plataforma no podrá exigirte el pago de un porcentaje a ti.

En cuanto a la libertad de expresión en este soporte, Youtube no podrá cerrarte un canal de forma indiscriminada, sino solo si has subido vídeos violentos o vulnerado alguna política específica relativa al lenguaje empleado en los vídeos y el excesivo uso de un lenguaje soez o inapropiado. Si esto llegase a ocurrir, tal y como explican en su última videoguía y quieres reclamar, las opciones de éxito son casi nulas: "No pueden reclamar aunque te hacken la cuenta, dejen de darte servicio o te roben los vídeos". ¿Y si quieres tú cerrar el canal? Procura tener una copia de seguridad de los mismos porque "no podrás volver a descargártelos".