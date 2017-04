Cinco intoxicados por inhalación de humo en un incendio en el Parque Central de Lavadores

Cinco personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo a causa de un incendio que se produjo en el sótano del Parque Central de Lavadores. El fuego se originó al explotar las baterías de un microbús eléctrico que antaño daba servicio a los usuarios del Casco Vello y que quedó totalmente calcinado. En la actualidad, el vehículo se empleaba para transportar a los propios trabajadores municipales de un punto a otro de la ciudad. Además se produjeron daños materiales en otros turismos que se encontraban en la zona. Los cinco afectados fueron atendidos en el lugar de los hechos y posteriormente trasladados a Povisa para hacerles pruebas médicas.



Las llamas comenzaron hacia las 13.10 horas. Un bombero municipal que se encontraba en el lugar dio el avisó e inició las labores de extinción con los extintores que se encontraban en las instalaciones. Él fue una de las cinco personas que necesitaron asistencia médica por la inhalación de humo. Las otras cuatro son trabajadores municipales que en el momento de producirse el incendio se encontraban en el emplazamiento. Hasta el lugar acudieron una ambulancia medicalizada y dos asistenciales. Tras atender a los heridos en el punto, decidieron trasladarlos a un centro médico. Fueron tres hombres (J.M.I., de 46 años; A.A.A., de 61 años; e I.G.P., de 48 años) y dos mujeres, L.V.R., de 30 años; y R.L.M., de 24 años).



Al Parque Central de Lavadores también se desplazaron tres camiones de bomberos -dos del parque de Balaídos y otro del de Teis- que controlaron el fuego en pocos minutos, aunque precisaron de hora y media para extinguirlo por completo. Las llamas no se propagaron a otras dependencias, que tan solo se vieron afectadas por el humo y las cenizas.



Como consecuencia del fuego se acordonó la zona y se suspendieron todas las labores del resto de la jornada. El hecho de que ocurriese un viernes al mediodía se alió con gran parte de los trabajadores, que ya no debían acudir por la tarde. La suspensión afectó a los empleados de la limpieza y al servicio de repostaje, muy próximo al sótano en el que se inició el incendio y que suministra de gasolina a buena parte de los vehículos de Policía Local y Bomberos que circulan por la ciudad.



Está previsto que el lunes se reinicie la actividad en el lugar al no verse afectadas las otras plantas de la nave municipal. Las llamas tampoco alcanzaron otras dependencias colindantes que tiene el Concello en Lavadores.