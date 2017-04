Paciente de prioridad 1: "Me siento coaccionada para ir a la concertada para acabar con el dolor de hombro"

Carmen González lleva esperando casi 6 años por la reducción de estómago que le alivie la carga de su frágil espalda y, aún así, no es esta la demora que más problemas le causa. Hay otra que le atormenta cada instante con "un dolor insufrible": la espera para la operación de la lesión de su hombro derecho, que espera desde junio de 2015. A principios del actual, rechazó la oferta del Sergas para operarse en el hospital concertado Vithas Fátima por una mala experiencia anterior. Asegura que nadie le informó de que, desde ese momento, salía de la lista de espera estructural y se pasaba a la "oculta". Esa por la que el Sergas no rinde cuentas en sus informes públicos y para la que no existen plazos máximos.



"No puedo dormir, no me puedo vestir yo sola, no me puedo peinar... No puedo hacer mi vida", lamenta Carmen, de 51 años, que toma hasta 13 medicamentos al día para tratar de calmar el dolor. Al comprobar que la situación se ha agravado, en noviembre, su traumatóloga elevó la prioridad de su intervención al nivel 1, el más alto. Son las que se deben realizar en menos de un mes, según el compromiso del Sergas.



Carmen no la llamaron hasta principios de 2016 y le ofrecieron operarse en Fátima -aunque la Dirección de la EOXI de Vigo subraya que son excepcionales los casos preferentes que se derivan, ya que la mayoría son tumores-. A pesar de la mala experiencia que tuvo en este hospital también con un hombro, asegura que habría aceptado si le hubieran advertido de que, al rechazarlo, salía de la lista de espera estructural. Se acaba de enterar de que está en una con "un plazo de espera superior" y la "suspensión temporal de las garantías de demora", según la respuesta de la Dirección a su reclamación. Si en la estructural, el Sergas reconoce 3.085 cirugías pendientes en Traumatología, SOS Sanidade Pública asegura que en la no estructural hay 4.800 más. Sanidade no da cifras.



No le ha quedado otra opción que ir a Fátima a pedir que la operen. "Me siento coaccionada para ir a un servicio en el que no confío, es injusto", lamenta. Se ha quejado al Valedor do Pobo, que ha tomado nota. La Dirección del Chuvi defiende que "normalmente se informa" en el momento de lo que conlleva rechazar el desvío y subraya que, aunque estén en la no estructural, siguen teniendo el compromiso de operarles.