Las operaciones de reducción de estómago en el Chuvi acumulan hasta seis años de demora

Operada de una hernia discal cervical y otra lumbar, su espalda no podía soportar los 150 kilos que pesaba hace seis años. De hecho, le han reconocido una discapacidad del 27% por los problemas de columna. Con dietas estrictas y medicación ha logrado bajar 50 kilos, pero no es suficiente para alcanzar su peso óptimo. Entre otros tratamientos, sus médicos le indicaron una reducción de pecho y otra de estómago. Aún está a la espera de esta última. Es una de las pacientes que lleva más tiempo en la lista de espera del Chuvi para una cirugía bariátrica, según asegura la Dirección del complejo, que anuncia la puesta en marcha de un programa intensivo para combatir esta demora. Carmen está en él. El Sergas garantiza que entrará en quirófano en semanas.



La incidencia de la obesidad mórbida entre la población es cada vez mayor debido a los malos hábitos alimentarios y al sedentarismo, lo que ha aumentado la demanda de esta cirugía. En cambio, los medios para llevarla a cabo en el Chuvi son escasos desde hace años. De hecho, el complejo solo realiza unas 50 al año, frente a las alrededor de 70 que hacen en el de Pontevedra (CHO), con menos población. Si a finales de 2012 eran alrededor de doscientos los vigueses que aguardaban por esta operación hasta cuatro años, hoy esta cifra ha crecido y la demora puede llegar a seis años.



Son operaciones caras, largas, complejas y, además, el Sergas no las considera prioritarias. Por delante está la atención a los tumores y, precisamente, los dos únicos cirujanos especializados en reducciones de estómago con los que el Chuvi contaba hasta hace poco eran los mismos que operaban los cánceres gástricos. Pero la demora de las cirugías bariátricas ha llegado a un punto insostenible, por lo que la Dirección del Sergas se ha propuesto atajarla con un programa intensivo. La Dirección explica que ha formado a tres especialistas más y, aprovechando que el aumento de la actividad en el Meixoeiro, está liberando quirófanos de tarde en el Álvaro Cunqueiro, los está destinando a estas operaciones.



Si antes se hacía una a la semana, en esta han programado cuatro. La de Carmen era una de ellas, ya que están priorizando las más antiguas, pero se la anularon por la entrada de una operación urgente. El Sergas garantiza que la volverán a citar en próximos días.



Es una cirugía para la que el Chuvi, en la actualidad, no oferta desvío. Pero eso podría cambiar. La Dirección estudia un acuerdo con el complejo público pontevedrés -el CHOP- para derivarles casos.