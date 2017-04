El Campus del Mar estrenará sus edificios de la ETEA en dos años tras la firma de los convenios

Caballero convocará el próximo martes el pleno de Zona Franca en el que se aprobarán los dos convenios que autorizan la compra a la Xunta de los terrenos de la ETEA donde la Universidad desarrollará varios proyectos vinculados al Campus del Mar. La primera fase comprende la rehabilitación "simultánea" de los edificios Faraday y Siemens con fondos "comprometidos" por la Xunta y el ente estatal y cuyo plazo de ejecución, según explicó ayer el rector vigués, será de dos años desde la firma de los acuerdos. Mato mostró su satisfacción por el desbloqueo, aunque apuntó que sin las discrepancias entre administraciones del último año "las grúas estarían" ya en la antigua escuela militar.



Alcalde y rector se reunieron ayer por la mañana en Praza do Rei tras expirar un plazo de tiempo "razonable" sin que Feijóo respondiese a la última petición de Caballero para que ceda las parcelas de forma gratuita. Tras un año de bloqueo, y tal y como adelantó FARO, ha decidido dar vía libre a la operación aunque seguirá reclamando los 5,5 millones de euros que Zona Franca "regala" a la Xunta.



"No tiene ninguna otra voluntad ni vocación que llevarse 5,5 millones de euros. Es un trasvase de dinero real", reprocha Caballero al Gobierno gallego, al que acusa de repetir el "chantaje" perpetrado con la Ciudad de la Justicia. "La deuda histórica, con Feijóo, en lugar de mitigarse aumenta", añadió en la rueda de prensa posterior al encuentro.



También defendió el veto mantenido durante el último año como presidente del Consorcio de Zona Franca y asegura que no ha causado "ningún perjuicio" a la Universidad. "Aquellos tiempos en los que se nos faltaba al respeto y nadie levantaba la voz se acabaron. Toda la ciudad sabe que la Xunta se lleva 5,5 millones de euros", insistió.



Caballero respondió asimismo a la delegada de Zona Franca, Teresa Pedrosa, que el día anterior reprochó al Concello que no haya pagado su deuda por la ETEA ni realizado actuaciones en ella. El regidor enumeró las intervenciones municipales y se remitió al convenio firmado con la Xunta de Touriño. Según su contenido, añadió, los terrenos deben ser expropiados por el Gobierno gallego al no haberse ejecutado el desarrollo urbanístico de Guixar ni el túnel de Julián Estévez.



"Nosotros cumplimos el convenio a rajatabla. En román paladino, la Xunta tiene que pagar toda la ETEA. Y no solo no lo hace, sino que además recupera 5,5 millones. Es el negocio del año", ironizó.



Por su parte, el rector celebra que se "resolviesen los problemas" entre administraciones. "Estamos muy contentos, muy felices de que ya podamos ponernos a trabajar", señaló Salustiano Mato, que también mostró su confianza en el fin de las discrepancias. "Es un proyecto importante para la Universidad, pero también para Vigo y no me cabe duda de que tendremos el apoyo de todas las instituciones", declaró.



El Rectorado vigués continúa pendiente de que se resuelvan las convocatorias europeas a las que ha solicitado financiación para proyectos de carácter científico que no dependen de una ubicación física y, por tanto, podrían ejecutarse en "cualquier otro lugar".



"No pedimos fondos para tener que renunciar a ellos después. Pero ahora que tendremos la titularidad sí podremos solicitar proyectos que solo se pueden desarrollar en la ETEA por sus características", añadió.



Los dos edificios que ocupará la Universidad se encuentran en la misma parcela 3A de la antigua escuela militar. La Xunta financiará la rehabilitación del Faraday para que acoja la sede institucional del Campus del Mar -Feijóo anunció 3 millones de fondos propios durante su reciente visita al campus-, mientras que Zona Franca destinará la misma cantidad al Siemens, que ocuparán un vivero de empresas y el Centro de Innovación Gastronómica.



Críticas del PP vigués



Tras conocer el contenido de la reunión entre el alcalde y el rector, la portavoz del PP vigués, Elena Muñoz, criticó a Caballero por "querer darle la vuelta a todo, tratando ahora de apuntarse un tanto".



"Todo lo que aporta al Campus del Mar es una foto para la que nos ha tenido esperando un año. No solo lo ha boicoteado, sino que no ha puesto ni pondrá un euro", sostiene Muñoz, que en contraposición, apunta a los "29 millones de euros" que invierten la Xunta y Zona Franca en la ETEA.