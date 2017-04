Y tú, ¿qué pescas?

El fondo del mar no solo es el medio de supervivencia para muchas familias gallegas sino que también esconde algunos de los tesoros naturales y animales más sorprendentes. Prueba de ello son las sorprendentes capturas que se han registrado en los últimos días en aguas de la Ría de Vigo.



Hace unos días era un pescador de O Porriño el que capturaba un congrio de 31 kilos y dos metros de largo. Una pieza que Samuel Pérez, natural de Cerquido, pescó en Aguas de Cabo Silleiro (Baiona) y que repartiría entre varios de sus amigos.



Unos días después supimos del pulpo de más de diez que capturaba un submarinista de Soutomaior en Cabo Home. Fue una lucha entre cazador y presa que duró cerca de 40 minutos. El último caso de animales sobrenaturales capturados en aguas gallegas es el del joven vigués Iago Alonso Falque, que se hacía con una raya torpedo de cinco kilos en Alcabre





Comparte tu pesca con FARO



En 2016, en Galicia se expidieron más de 60.000 licencias de pesca recreativa. Esto nos lleva a pensar que estos tres últimos casos no serán los únicos registrados en la comunidad. ¿ Por qué no compartes las fotografías y vídeos de esas capturas que no podrás olvidar? Sube tus documentos y muéstrale tus hazañas a los lectores de FARO DE VIGO.

