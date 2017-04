El Meixoeiro empieza a operar prótesis de rodilla para agilizar la lista de espera

El 40% de la lista de espera quirúrgica reconocida por el Servicio Galego de Saúde (Sergas) en el Chuvi corresponde a un único servicio, el del Traumatología y Cirugía Ortopédica. Entre sus operaciones, las que afectan a la rodilla ganan peso con los años y se han convertido en las más habituales. En volumen, destacan sobre todo la colocación y sustitución de sus prótesis, que ya superan a las de cadera. De ahí que se haya optado por estas intervenciones para dar el segundo paso en el proceso de paulatino incremento de la complejidad de la actividad quirúrgica que Sanidade prometió en el Hospital Meixoeiro. Ayer se realizó con éxito la primera, a un varón de 73 años, y se han propuesto como meta llegar a ocho a la semana.



"El volumen de estas cirugías en la lista de espera es elevado por eso se optó por esta patología", explica la directora de Procesos con Ingreso de la Estructura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo, Mar Vázquez, y añade: "Nos interesa sacar volumen para atacar y mejorar" la demora. Para lograrlo, resalta que la intención es incrementar las intervenciones de Traumatología en el Meixoeiro "sin detraer nada del Álvaro Cunqueiro". Señala que no dispone de datos sobre las prótesis de rodilla que se hacen en el área al año ni sobre su lista de espera.



En el hospital de Puxeiros, hasta ahora, Traumatología contaba con diez quirófanos a la semana en horario matutino, además de la actividad autoconcertada que pudiera hacer de tarde. De forma ambulatoria o con ingresos cortos, opera hombros, muñecas y fracturas "por debajo de la rodilla y el codo" -de tobillo, tibia, peroné...-, así como "mucha cirugía pequeña". Las complejas se concentraban en el Cunqueiro. Desde ayer, ambos hospitales comparten las intervenciones de prótesis de rodilla, pero las más complicadas -las de recambio de una articulación artificial colocada con antelación, por ejemplo- permanecerán en Beade, al menos, mientras no se consolide esta actividad en el Meixoeiro.



La Dirección quiere aprovechar la "estabilidad" de la programación de los quirófanos del Meixoeiro -que, a diferencia de la del Cunqueiro, no se ve afectada por las urgencias- para lograr una mayor "eficiencia" en estas intervenciones. Destaca que, además es un "cirugía muy homogénea" que permite una "mejor organización de tiempos".



La meta que se han puesto es a colocar dos prótesis de rodilla en la misma mañana, como se hace en el Cunqueiro, y llegar a ocho a la semana, aunque no se han fijado un horizonte para lograrlo. En un primer momento, mientras no se asienten los circuitos, cuenta que serán "muy conservadores", manteniendo la misma duración del ingreso posterior que en Beade que, dentro de su gran variabilidad, estaría entre 6 y 8 días de media. Es una estancia mucho mayor de lo habitual en el centro. "Vamos a consolidar el mismo procedimiento que en el Cunqueiro antes de hacer cambios", informa la doctora, sin descartar que luego se puedan "dar pasos" para recortar el tiempo de hospitalización.



Para poder incorporar esta nueva operación, más compleja que el resto de las que se hacen en el Meixoeiro, no se ha reforzado la unidad de reanimación y UCI, como demandaban sindicatos y la plataforma SOS Meixoeiro. Vázquez defiende que "no es necesario" y que el hospital está "perfectamente preparado para absorber esta patología".



Para poder iniciar ayer esta actividad, en las "semanas" previas se trabajó para "duplicar y mover el material quirúrgico", así como dotar al Meixoeiro no solo del instrumental para estas intervenciones, sino para todas las complicaciones que puedan surgir". "Fue mucho trabajo para traumatólogos, área de suministro, Enfermería, esterilización...", abunda.