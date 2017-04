Vigo no participa hoy en la comisión de transporte

El gobierno vigués no enviará hoy representación a la comisión de seguimiento del transporte metropolitano convocada por la Consellería de Infraestruturas. Fuentes municipales confirmaban ayer por la tarde su salida de este órgano reunido por última vez el 17 de enero: "Ya no estamos ahí. La Xunta y el PP reventaron el Área Metropolitana", puntualizan desde Praza do Rei dando por imposible un acercamiento en materia de transporte. La decisión se esperaba desde que el día 8 de marzo el alcalde de Vigo y presidente metropolitano anunciara que dejaba sin efecto el ente supramunicipal, no volvería a convocar a la Junta de Gobierno y en lugar de aplicar el sistema autonómico promovería acuerdos bilaterales con los otros seis ayuntamientos de PSOE, BNG y Marea que seguían dentro del proyecto metropolitano ofreciéndoles a sus ciudadanos el descuento de 46 céntimos para viajes en transporte urbano de Vigo igual al que disfrutan los vigueses. Tras dos días en Barcelona y Madrid, hoy Abel Caballero desvelará si retoma estos contactos tras la suspensión judicial del Área.