El Gobierno reformará "con urgencia" la estiba tras avisar la UE con una multa de 23 millones

El Gobierno acelera la reforma de la estiba antes de que caiga sobre España una multa de 23 millones de euros por incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a poner fin al monopolio en los muelles. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró ayer que prevé aprobar de forma "urgente" un real decreto sobre el sector ante el reciente aviso de sanción que el citado tribunal europeo comunicó en las últimas horas al gobierno español.



En esta comunicación, el TJUE advierte que resolverá directamente, sin vista oral para alegaciones, el procedimiento sancionador contra España por el régimen de la estiba. Ante esto, el ministro precisó ayer en una rueda de prensa en Barcelona que el Gobierno está dispuesto a llevar "el 100 % de la propuesta de la mediación" a un real decreto que prevé aprobar de forma "inmediata y urgente".



En este real decreto, explicó el titular de Fomento, "además de la disposición en la que se contempla un desarrollo reglamentario, vamos a hacer que figure de forma expresa también la aprobación de un real decreto que incluya el 100 % de la propuesta de mediación". "La urgencia es absoluta", advirtió, tras recordar la notificación de este jueves avisando el TJUE del inminente fallo de una sentencia que multaría a España por incumplir la normativa comunitaria con el sector de la estiba.



De la Serna recordó que si se falla esta sentencia, por incumplimiento de la emitida en diciembre de 2014, "se deberá pagar todo lo que se acumula de esta primera sanción, que suma más de 23 millones de euros, y afrontar una multa adicional de 134.000 euros al día". Por eso insistió en urgir la aprobación el Decreto Ley de reforma del sector y después iniciar la tramitación del Real Decreto al que se ha comprometido elevar la propuesta de acuerdo laboral planteada por el mediador de la negociación con patronal y sindicatos. A este respecto, el ministro reiteró que Fomento ha aceptado "al 100%" esta propuesta de mediación, pero que primero el Ejecutivo debe aprobar por urgencia un Decreto Ley para evitar sanciones.



Horas después, los sindicatos de estibadores divulgaron el contenido de la "nota jurídica" -un informe de un catedrático en Derecho Administrativo- que plantea cómo garantizar el empleo sin vulnerar la legislación europea. Según el sindicato Coordinadora, esta propuesta puede "contribuir a despejar las dudas" de la Comisión de Transportes de la Unión Europea (UE) en torno a la subrogación por ley de los trabajadores.



A vueltas con la subrogación



El ministerio no tardó en contestar a esta afirmación para subrayar, una vez más, que la Comisión Europea no permite la subrogación de los trabajadores del sector de la estiba y considera que la afirmación de los sindicatos respecto a que los técnicos de Bruselas no ven inviable esa posibilidad es un "intento de alterar la realidad". Pese a las discrepancias, el departamento de Íñigo de la Serna remitirá y tratará con los sindicatos de estibadores el texto del Real Decreto, tal y como pidieron el día anterior los sindicatos.