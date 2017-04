Fray Faustino García: "El cristianismo no es una fe para almas pusilánimes"

El programa de actos religiosos de la Semana Santa arrancó ayer con la lectura del pregón en la iglesia de Santiago El Mayor de Vigo a cargo del párroco de María Madre del Buen Pastor, Fray Faustino García Angulo. Su intervención estuvo precedida por la Santa Misa que ofició el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, y que amenizó la coral de María Auxiliadora. "El Cristianismo no es una fe para almas pusilánimes", comenzó García Angulo, quien destacó la valentía de todos los cristianos que participan en la Semana Santa. "[?] No hay más que asomarse a las procesiones, a las iglesias con sus retablos, a los museos diocesanos, a los frescos de las ermitas y a las criptas más antiguas para darse cuenta que parecen que están pintados con sangre", rezaba el escrito que había elaborado para la ocasión.



El pregón buscó acercar la Semana Santa a todos los vigueses. A diferencia de lo que ocurre en la procesión del Cristo de la Victoria, que moviliza a decenas de miles de personas por las calles de la ciudad, la celebración que recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret no arrastra a tanto público. "Debemos seguir a Jesucristo en su camino hacia su calvario, el Sepulcro y la Resurrección sin rebajas vacacionales, climáticas, laborales, de salud o de edad. ", alertó el párroco de los Capuchinos durante su intervención.



El cura llamó a abreviar los días y horas de la Pasión para que lleguen antes y sean más largas las jornadas de la Santa Resurrección. Por último pidió un acercamiento hacia aquellos que más sufren. "Este año celebramos el V Centenario de la Ruptura Luterana en la Iglesia. [?] ¿Por qué el sufrimiento de Jesús atrae la atención e incluso la imitación de tantos cristianos?", se preguntaba García Angulo, quien señalaba que "el sufrimiento es algo que todos entendemos y que te puede llegar en forma de traición, desamor o accidente".



Actos principales



Este domingo tiene lugar La Borriquilla, que moviliza a pequeños y mayores y marca el inicio de la Semana Santa.



La tarde de Jueves Santo saldrán los pasos a las 20.30 horas desde la Parroquia del Sagrado Corazón, coincidiendo con el partido que disputará el Celta ante el Genk en Europa League, y el viernes a las 19.30 horas comenzará la Procesión del Santo Entierro, que saldrá de la Concatedral de Santa María de Vigo y terminará en el mismo templo minutos después. Además, las diferentes cofradías de Teis y Bouzas organizan sus propios actos y procesiones a lo largo de toda la celebración.