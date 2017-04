Feijóo responsabiliza a Caballero de la suspensión judicial del Área y le emplaza a revisar su postura

La Xunta valora la suspensión del Área Metropolitana de Vigo un día después de conocerse el auto del Contencioso-Administrativo número 1 e interpreta que respalda su advertencia de que la constitución del ente fue "nula de pleno derecho". Hasta en dos ocasiones lo repitió ayer el presidente gallego tras la reunión semanal de su Gobierno. "El juez dice que se constituyó de forma ilegal y debe paralizarse hasta que se pronuncie sobre el resto de contenidos del pleito", destacó Alberto Núñez Feijóo, que cargó las tintas contra el alcalde de Vigo y presidente metropolitano hasta ayer, Abel Caballero, al que responsabiliza directamente de lo ocurrido y le exige que rectifique su actitud.



"La chapuza del Concello de Vigo conlleva la nulidad de pleno derecho de la constitución del Área Metropolitana y es así no porque lo diga la Xunta, el Consorcio de la Zona Franca, el Real Club Celta o la Universidad. No. Es nula porque lo dice un juez", destacó el dirigente gallego desde San Caetano recordando los distintos frentes políticos que tiene abiertos el gobierno vigués por discrepancias con cada una de estas instituciones. Sin mencionarlo explícitamente, Feijóo lanzó una clara advertencia al alcalde de Vigo: "Cuando uno está en contra de todo y todos debería revisar su postura", le aconsejó.



Volviendo a la paralización del ente supramunicipal, Feijóo insistió en el argumento de que se produce por un error del gobierno vigués. "La ley está para cumplirse. Si el Concello de Vigo hubiera cumplido la ley y los acuerdos firmados, hoy el Área estaría funcionando y también el transporte metropolitano como lo hace ya en otros 46 ayuntamientos", aseguró el presidente gallego, que al igual que hizo ayer el PP de Vigo vincula la suspensión cautelar dictada por los tribunales con la no integración de la ciudad en el plan autonómico de transporte.



El auto notificado ayer a las partes invalida el Área Metropolitana, su presidencia y los acuerdos de su Junta de Gobierno por considerar "inválida" la constitución de la Medad de Edad. Este es el origen de la paralización que luego extiende a todas las decisiones adoptadas a partir de este momento, incluida la toma de posesión de los consejeros metropolitanos y la elección de presidente.



"No hay nadie por encima de la ley. Si el Concello de Vigo no quiso cumplir la ley ni los acuerdos lo que se produjo fue una decisión ilegal, nula de pleno derecho y una gran chapuza", reiteró el titular autonómico, que recordó sus palabras de hace unas semanas. "Vigo es una ciudad libre y democrática y no es el cortijo de nadie. Hoy lo reitero. Vigo necesita un transporte metropolitano de la misma forma que el resto de concellos", subrayó volviendo a reclamar al gobierno local que asuma la propuesta de financiación que le plantea la Consellería de Infraestructuras.



Por último, el popular lamentó "la chapuza a la que se ve sometida la ciudad de Vigo y el Área Metropolitana" y mostró su deseo de que "todos tomemos nota del auto que deja sin efecto el ente con independencia de que falta un fallo definitivo. Pero decidió paralizarlo porque la chapuza es suficientemente clara", valoró Feijóo.



También se pronunció ayer el edil del PP de Vigo Miguel Fidalgo, que coincidió en pedir a Caballero que "cambie el rumbo porque solo genera problemas a los vigueses". El popular entiende que el auto le ha dado "un baño de realidad y legalidad". Fidalgo le pidió al alcalde que haga autocrítica: "Parece enfadado con el mundo" y se preguntó si tras la decisión del contencioso de suspender el Área considera que "la Justicia también es anti-Vigo", bromeó.