Caballero sobre el auto del Área Metropolitana: "El juez le dijo a Feijóo que es un patético mentiroso"

La suspensión del Área Metropolitana enciende aún más los ánimos entre la Xunta y el Concello de Vigo. Tras dos días fuera atendiendo compromisos de la FEMP, el alcalde de Vigo acaba de comparecer para celebrar que el auto del Contencioso-Administrativo número 1 de "íntegramente" la razón al gobierno local al desligar la constitución del ente supramunicipal de la integración de la ciudad en el transporte metropolitano. "El auto le dice de forma tácita a Feijóo que miente y engana, que es un patético mentiroso que intentó extorsionar a esta ciudad para que pagara cientos de miles de euros para viajes de vecinos de fuera de Vigo", denunció hace unos minutos Abel Caballero. El regidor vigués se mostró ofendido por las críticas personales que el presidente gallego le dirigió ayer. "Es indigno de un oresidnete de la Xunta y no le tolero en nombre de la ciudad que llame cortijo a Vigo. Le exijo que pida disculpas a los vigueses", le instó el socialista. Caballero reiteró que la anulación del Área se produce por un defecto formal en la elección de dos ediles de Moaña y Gondomar y tras escuchar a Feijóo atribuyendo esa paralización al transporte concluye que "está obsesionado con Vigo y con su alcalde". "No se puede ser presidente de la Xunta y estar siempre en contra de Vigo", le advirtió desde Praza do Rei.