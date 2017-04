La asociación Nós Mesmas pide una ley de identidad de género

Representantes de la Asociación Nós Mesmas, que trabajan por los derechos LGTBI. presentaron ayer en el Rexistro Municipal una moción para que el Concello inste al Parlamento a aprobar una ley integral de identidad de género. El colectivo considera que la ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia no es suficiente ya que no protege los intereses del colectivo.