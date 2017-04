El gobierno ve un "abandono" a Vigo en los Presupuestos y el PP un "compromiso

Los grupos municipales realizaron ayer lecturas muy diferentes de los Presupuestos Generales del Estado, calificados de "muy malos" por el PSOE, "comprometidos" por el PP y un "retroceso" para Marea.



"El bandono y la desatención a esta ciudad se materializa en este proyecto, que rechazamos", dijo el concejal socialista Carlos López Font. Entre las inversiones, celebró los 2,5 millones para la Avenida de Madrid que responden, dijo, a la presión desde el Concello para firmar un convenio y lamentó el millón de euros (500.000 euros para Pontevedra y otros tantos para Ourense) para la variante de Cerdedo del AVE. "Está clarísimo que Rajoy hace desaparecer esta opción", dijo.



Por su parte, la portavoz del grupo popular, Elena Muñoz, contrapuso "los 343 millones de inversión del Estado con los 13 de inversiones del gobierno local que nunca ejecuta". "Es una muestra más de que el Gobierno cumple sus compromisos", dijo la edil, que al respecto de la partida de 1 millón para Cerdedo que "queremos más".



"Estamos en niveles de inversión del año 2004 lo que supone un retroceso más que importante", aseveraron por su parte desde Marea de Vigo. "La realidad nos da un buen bofetón, no creo que ningún partido pueda decir que son unos presupuestos positivos". "Vigo no puede tardar 10 o 12 años en tener una conexión rápida", dijo por su parte Rubén Pérez al respecto de la partida para el AVE por Cerdedo, de la que dijo que su formación "esperaba una mayor partida" para esta inversión.



Por su parte, la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, justificó la partida de un millón de euros para la variante de Cerdedo asegurando que es una dotación "acorde" con la fase de tramitación administrativa en la que se encuentra el expediente por lo que un mayor presupuesto "no sería ejecutable" en el actual ejercicio.