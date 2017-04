El Concello ratifica la urgencia y el interés público de la intermodal

El gobierno vigués remite a la Consellería de Infraestructuras el informe favorable al proyecto integrado del Centro Vialia y la estación de autobuses donde se ratifica la urgencia de la actuación y su excepcional interés público para poder ser tramitado por la denominada ley exprés. Una vez que hoy se reciba el documento, la Xunta lo remitirá a Adif para que responda a la alegación del colectivo "A golpe de pedal" y una vez que sea devuelto a Santiago se enviará a la Dirección Xeral de Urbanismo para recabar los informes sectoriales necesarios de la IET, Medio Ambiente, Augas de Galicia, Emerxencias y varios organismos estatales. El Ejecutivo gallego prevé completar la tramitación y elevar el proyecto al Consello de la Xunta en septiembre.



El informe de Urbanismo considera las dos estaciones de Urzáiz "imprescindibles". Argumenta que la solución provisional que existe ahora "no da respuesta a la singularidad de la pieza urbana en la que se emplaza, no permite la integración de la estación en el entramado urbano ni la obtención de espacios públicos y perpetúa el déficit de calidad de la zona". El Concello argumenta que el diseño de Thom Mayne contribuirá, por el contrario, a lograr los objetivos de integración de esta zona con el resto de la ciudad.



La administración local deberá expropiar unas parcelas de titularidad privada de 315 m2 valoradas en 55.929 euros. En el proyecto al que da el visto bueno se reservan 447 plazas de aparcamiento para los usuarios del AVE y la terminal de autobuses y otras 894 para el comercio.



En el informe enviado a Infraestructuras se incorpora la propuesta municipal de mejora de los accesos para garantizar la accesibilidad a través de un túnel desde Lepanto. Urbanismo concluye que se trata de una modificació no sustantiva del proyecto que facilita y garantiza la movilidad sin alternar las condiciones urbanísticas del diseño.