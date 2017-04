El Concello avisa a Mouriño que no hará más ofertas: "La concesión es ya muy generosa"

No habrá una segunda oferta. El Concello advirtió ayer al presidente del Celta, Carlos Mouriño, que su propuesta para que disfrute de Balaídos en una concesión administrativa por cincuenta años es la única que va a recibir. "No existe más margen", le avisó el portavoz del gobierno municipal, Carlos López Font. El rechazo absoluto del mandatario celeste a ese ofrecimiento, adelantado ayer por FARO, para centrarse en la construcción de un nuevo estadio, ya sea en Vigo o fuera del término municipal, ha sido recibido con frialdad por el Concello, que se ratifica en su posición: o concesión o nada. Así que si Mouriño llega a solicitar una licencia urbanística para construir un nuevo estadio en Vigo, la respuesta será no. El gobierno vigués entiende que su oferta es "muy generosa" y que, por tanto, confía en que nadie del club celeste apueste por un "plan B" en la ciudad.



El presidente del Celta utilizará mañana la página web de la entidad -será a partir de las 13 horas- para explicar una posición que se centrará en dos elementos: rehusar la concesión y anunciar que sigue con la idea de un nuevo campo. Mouriño no esperará, pues, a conocer el canon que tendría que pagar anualmente como contrapartida al uso comercial que se autorizaría en los bajos de tres gradas del estadio.



La posición rotunda del Celta suscitó reacciones diversas en la corporación municipal. La presidenta del Partido Popular, Elena Muñoz, eludió valorar el rechazo de Mouriño, pese a que en un primer momento hubiese afeado a Abel Caballero que hubiese perdido el tiempo para finalmente haber apostado por una oferta de concesión que era un "calco" de su propuesta. La líder popular prefirió dirigir sus críticas al regidor: "La gran pregunta es si [el alcalde] hace todo lo que está en su mano para explicar al presidente del Celta la concesión". Además instó a Caballero a "hablar claro" y dar a conocer los detalles de su ofrecimiento.



Mucho más duro se mostró el portavoz de Marea, Rubén Pérez. Tras calificar de "generosa" la propuesta del Concello, coincidió también con el gobierno municipal en que "ya no hay más margen para negociar". Pérez censuró también el comportamiento del presidente del Celta en todo este proceso. "Ya sé que en México las cosas funcionan de otra manera, pero aquí el patrimonio público no se liquida. Y el estadio de Balaídos no se va a vender", zanjó.



Pero el portavoz de Marea fue mucho más allá en su argumentación y, cuestionado sobre la vinculación que realiza Mouriño entre la propiedad de un estadio y la viabilidad del club, recurrió al sarcasmo hiperbólico: "No pasa nada; hay clubes que desaparecen y la gente no se suicida en masa".



Arévalo, exultante



En contraposición a la preocupación que sobrevuela en la ciudad, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, se confesó ayer "entusiasmada" ante la posibilidad de que Mouriño decidiese construir el estadio de fútbol en su municipio.



La regidora del Partido Popular reiteró que había realizado una propuesta formal al Celta para que se trasladase a Mos. En realidad, según reveló, le trasladó "más de una oferta [de suelo] que creemos que urbanísticamente podrían ser. Son terrenos que serían muy propicios [para el Celta] por la situación en la que se encuentran".



Pese a mostrarse exultante, Arévalo admitió que "no sabemos si al Celta le van a valer", y admitió que el club todavía no le había respondido a su proposición aunque "tiene posibilidades al tratarse un municipio al lado de Vigo".