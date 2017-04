El alcalde pedáneo de Bembrive atribuye la querella de un vocal del PP a que quería apartarlo del cargo

El alcalde pedáneo de la entidad menor de Bembrive, el socialista Roberto Ballesteros, se sentó ayer en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo por la presunta autoría de un delito de prevaricación administrativa por un acuerdo del 25 de junio de 2013 en el que se suspendieron provisionalmente las retribuciones por asistencias a la junta vecinal que debían percibir los dos vocales de la oposición, los populares María Elena Freire y Benito Pérez, este último el querellante en la causa. El acusado negó que suspendiese esas retribuciones: "Lo que suspendí fue el pago, que es distinto". Tras argumentar que era una medida cautelar necesaria para "estudiar" otro sistema de remuneraciones, recordó que la suspensión fue levantada "un mes después". Los vocales acabaron cobrando el dinero de ese período. Ballesteros ve un interés espurio en la querella presentada contra él por Pérez. Algo que reiteró la abogada defensora. "Su interés no era el dinero, quería que se inhabilitase al alcalde [pedáneo] para sustituirlo [en el puesto]", dijo la letrada, que pide la absolución.



La Fiscalía solicita que el acusado sea inhabilitado para empleo o cargo público durante 8 años, lo que supondría, entre otras consecuencias, la privación definitiva del cargo de alcalde, concejal o vocal. El fiscal sostuvo en la vista oral que Ballesteros suspendió "sin justa causa" que los dos vocales del PP percibieran esas indemnizaciones -la junta la completaban el imputado y otros dos vocales socialistas-, haciéndolo además sin incoar expediente previo y sin permitir alegaciones.



El contenido de la "resolución", afirmó el Ministerio Público, era "manifiestamente arbitrario" ya que, según el régimen existente, los vocales tienen derecho a ese dinero "por el mero hecho" de asistir a la junta. "En el escrito se alega que no iban a actos oficiales, que apenas presentaban mociones..., que no trabajaban; esos son criterios subjetivos y motivos ajenos que no amparan la medida adoptada", dijo el fiscal, que ahondó en que el secretario-interventor advirtió de la ausencia de legalidad de la resolución.



Ballesteros defendió su inocencia. Tras aclarar que lo que se suspendieron provisionalmente fueron los "pagos", y no las retribuciones -así como que él sólo "firmó" la providencia-, explicó que la medida fue temporal para que una asesoría estudiase unas "nuevas percepciones" dado que los vocales con delegaciones trabajaban "más horas" que los de la oposición. Pero "un mes más tarde", dijo, levantó la medida por un problema burocrático que impedía realizar las modificaciones. "Buscábamos ahorrar y salía más caro", aseguró. Sobre el querellante Benito Pérez, que había sido alcalde pedáneo antes que él, el acusado declaró que ya presentó "siete u ocho" denuncias en su contra. "El objetivo en este caso es que yo dejase el puesto y pasase la segundo lista más votada, que era la de él", concluyó.



Este vocal del PP, que ejerce la acusación particular en la causa, también declaró en el juicio. Explicó sobre la suspensión de retribuciones que ni a él ni a María Elena Freire le dieron trámite de alegaciones. "A los otros dos vocales [del PSOE] no se les suspendieron", agregó, aclarando que finalmente sí percibieron ese dinero. Tras ser preguntado al respecto, reconoció que si Ballesteros fuese inhabilitado, "en aquel momento" lo sustituiría él como alcalde pedáneo.