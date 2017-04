El PP denuncia que se "reduzcan las plazas a la mitad" pese a mantenerse la inversión

El PP criticó ayer que el Concello mantenga la inversión prevista en el anterior concurso de rutas, que ascendía a 736.000 euros, pese a que en la nueva convocatoria "reduce a la mitad" las plazas ofertadas. En concreto, y según los datos divulgados por el concejal popular Diego Gago, la nueva licitación prevé 4.500 plazas, frente a las 10.000 del concurso que quedó desierto en 2016. El PP concluye que el coste por plaza subvencionada es así de 163 euros, frente a los 73 del anterior concurso. Praza do Rei anota que esa estimación no tiene en cuenta la duración del contrato, entre 2017 y 2019.



Gago critica además que el pliego prime a las compañías con interconexión, lo que dificulta concurrir a low cost. "Estamos a favor de que se apoye Peinador, pero con cabeza", anotó. El alcalde, por su parte, exigió al PP que medie para que Feijóo aporte fondos a Peinador y criticó a la portavoz popular por ser "la conselleira de Facenda cuando se daban apoyos a Santiago y Coruña y no a Vigo".