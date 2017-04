El Gobierno invierte en la avenida de Madrid y la Plisan pero reserva solo un millón a Cerdedo

El Gobierno central apuesta por concluir los proyectos iniciados en Vigo en los últimos años y no incorpora ninguna actuación nueva en su cartera de compromisos para el próximo lustro. Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 se centran en abonar los últimos 16,5 millones de euros de la nueva depuradora del Lagares y vuelven a incorporar 8,9 millones de euros para relanzar la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves. Las previsiones recogen además 2 millones de euros para iniciar la reforma de la avenida de Madrid y otros 5,8 millones para continuar con las mejoras de seguridad en la A-52 y la A-55. Sin embargo, al AVE directo a Madrid por Cerdedo que concita el respaldo unánime de agentes sociales y económicos de la ciudad solo se destina 1 millón y no se le pone fecha, aunque como novedad el Ministerio de Fomento se compromete a completar antes de diciembre su tramitación ambiental iniciada hace cinco años.



| Grandes proyectos. La nueva EDAR del Lagares que funciona en pruebas desde el pasado febrero recibirá una inyección de 16,5 millones de euros con los que el Estado completa un presupuesto de 165 millones que empezó a ejecutarse en 2007. Otra de las grandes infraestructuras que más apoyo económico recibirá este ejercicio será la Plisan, que sigue al ralentí quince años después de que Xunta, Zona Franca y Autoridad Portuaria firmaran el primer convenio. Las cuentas de 2017 reservan 8,9 millones para impulsar la plataforma logística con el compromiso de invertir otros 16 millones hasta el año 2020, según consta en el documento presentado ayer en Madrid por Cristóbal Montoro. En él figuran también 7 millones de euros para continuar las obras de la Tesorería en La Metalúrgica



| Puerto y aeropuerto. El Gobierno, a través de Puertos del Estado, invertirá 13 millones en mejoras en el Puerto de Vigo de los que 1 millón se reservan para "acondicionar naves para usos portuarios", otro 1,3 para actuaciones energéticas, 752.000 euros para modernizar el puerto pesquero, 692.000 para la terminal intermodal de Bouzas y se consignan 3,5 millones para "otras inversiones" sin especificar los proyectos. Las cuentas añaden los 4,4 millones anuales de la subvención de la Autopista del Mar. En el caso de Peinador, una vez finalizada la nueva terminal, el volumen de fondos se normaliza y el aeropuerto solo recibirá este año 1,7 millones para tareas de mantenimiento y mejoras en el sistema de navegación aérea.



| Carreteras. Los Presupuestos Generales vuelven a reflejar 2 millones de euros para iniciar ya este año la ansiada reforma de la avenida de Madrid a la que se destinarían otros 4 millones en 2018 y uno más en 2019 para completar la modernización de los accesos a la ciudad. El ministerio de Fomento reserva además otros 5,8 millones de euros para reforzar la seguridad en la Autovía de las Rías Baixas y en la A-55 entre Vigo y Porriño para combatir su elevada siniestralidad.



| AVE. Pese al compromiso de Fomento de que la variante de Cerdedo continuaba en su "agenda", los Presupuestos no reflejan nuevos compromisos con una actuación estratégica para Vigo y que se demandó de forma unánime desde el Consello Social. El Gobierno reserva medio millón de euros en la provincia de Pontevedra para el proyecto y otro medio millón en la de Ourense a los que se sumarían 1,5 millones en 2018 y otros 1,5 en 2019. En una de las memorias del documento se especifica el compromiso de la Secretaría de Estado de Infraestructuras de "terminar en 2017 la fase de planificación de la nueva línea hasta completar su tramitación ambiental", pero no se habla de encargar proyecto constructivo ni se ponen plazos como reclama Vigo. Sí aparecen 1,6 millones para la electrificación del tramo Vigo-Tui.



| Otros proyectos. Los Presupuestos aparcan un año más el traslado del Instituto de Investigaciones Marinas a la ETEA. Para el proyecto valorado en 16 millones no se reserva ninguna partida en 2017 y figura una primera de seis millones en 2018 a la que seguiría otra idéntica al año siguiente. No corre mejor suerte el proyecto de recuperación de la Muralla de O Castro. El plan aprobado por el Concello recibirá 20.000 euros este año.