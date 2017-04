La estación de Mayne finaliza el trámite en el Concello y la Xunta continúa con la ley exprés

El proyecto integrado de la estación del AVE diseñada por Thom Mayne y la terminal de autobuses de Urzáiz completó ayer su tramitación municipal. El Concello emitirá hoy el informe preceptivo y vinculante sobre movilidad necesario para que el documento pueda continuar ahora su camino en la administración autonómica y lograr todos los permisos urbanísticos al amparo de la Ley 3/2016 aprobada para desbloquear obras de excepcional interés público. El plazo que se marcaron ambas instituciones para finalizar toda la tramitación fue agosto.



El alcalde, Abel Caballero, anunció ayer la finalización del periodo de exposición pública del proyecto con dos únicas alegaciones: una de un particular con terrenos afectados en la zona y otra de la Asociación A Golpe de Pedal que reclama aprovechar la transformación de todo el entorno para apostar por aparcamientos para bicicletas y que reclama que no caiga en el olvido la demanda de la cesión de las antiguas vías del tren entre Chapela y Vigo para convertir el antiguo trazado en una senda peatonal y ciclista hasta el casco urbano.



El gobierno local tiene obligación de contestar a ambas iniciativas, pero el regidor avanzó ayer que no implican ningún cambio sobre los planes previstos. Avanzó que hoy firmará por vía telemática desde Barcelona el informe final de Urbanismo dando luz verde al proyecto integrado del Centro Vialia y la terminal de autobuses anexa que construirá la Xunta y que es preceptivo para continuar con la tramitación por la ley exprés.



El documento municipal incorporará como "mejora" el nuevo diseño de los accesos a través de un túnel desde Lepanto que no estaba inicialmente previsto y que no fue sometido a exposición pública. Era algo ya contemplado por la Xunta y por Adif, que junto al Concello pactaron el pasado 23 de marzo en una reunión de apenas una hora en Urzáiz que cofinanciarían el túnel de acceso para retirar del casco urbano los nuevos flujos generados en la zona de Urzáiz por el futuro centro comercial y las dos estaciones.



Falta por concretar el reparto de la financiación entre las tres administraciones, que el pasado miércoles, coincidiendo con la adjudicación a Immochan de la construcción y explotación del Centro Vialia por 83 millones, se reunieron para cerrar el diseño de los accesos tras introducir leves modificaciones en la propuesta presentada por el gobierno vigués. Adif e Immochan sufragarán el acceso de vehículos privados y carga y descarga desde la AP-9 al centro comercial, la Xunta asumiría los costes de ejecución del tramo de túnel bajo la temrinal de autobuses y el Concello financiería el subterráneo desde Lepanto hasta la parte bajo tierra de la intermodal.