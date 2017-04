Air Nostrum estudia el concurso de vuelos del Concello, que se da 15 días para recibir ofertas

El concurso que acaba de lanzar el Concello para mantener los vuelos a Ibiza, Palma y Valencia tiene ya al menos una aerolínea interesada. Air Nostrum reconoce que está analizando los pliegos de la convocatoria. "Los estamos estudiando antes de tomar una decisión", señala la compañía, que a finales de 2014 ya ganó otra convocatoria municipal por la que cubre ahora ocho rutas nacionales e internacionales: Sevilla, Málaga, Alicante, Menorca, Gran Canaria, Londres, Roma y París, destino este último que relevó a Bruselas tras los atentados de marzo de 2016.



La nueva convocatoria busca una compañía interesada en conectar Peinador con las tres ciudades del Mediterráneo entre este mismo año y 2019. Su importe asciende a 736.000 euros, aportados por la Diputación de Pontevedra gracias a un acuerdo suscrito con el Concello para la promoción turística de Vigo y las Rías Baixas. La cuantía y las rutas son las mismas que las que recogía un convocatoria anterior lanzada por el Concello a finales de 2016 y que quedó desierta. Hasta el pasado octubre esas tres conexiones -Ibiza, Palma de Mallorca y Valencia- las comercializaba Volotea gracias también a un convenio municipal que finalizó ese mismo mes.



En la actualidad Air Nostrum ya opera vuelos directos entre Vigo y Valencia. La aerolínea, del Grupo Iberia, también permite a través de su página web contratar vuelos con escala para desplazarse entre Peinador y Palma o Ibiza.



El anuncio del concurso se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPPO) y el Diario Oficial de Galicia (DOG), lo que da el pistoletazo de salida para el periodo de 15 días que da el Concello a las aerolíneas para presentar sus ofertas. Así, antes del miércoles 19 a primera hora de la tarde, las firmas interesadas tendrán que haber formalizado sus propuestas en las oficinas de Praza do Rei. El aviso recogido ayer por el DOG y BOPPO también concreta que la aerolínea seleccionada deberá volar hasta 2019 y que el contrato no se podrá prorrogar más allá de ese año.



Para atraer el interés de las compañías el Concello replanteó algunos de las exigencias del concurso que lanzó en 2016. La más destacada es el número de semanas que deberán operarse las rutas. La conexión con Valencia, por ejemplo, que se planteaba con una duración mínima de 24 semanas, entre abril y septiembre; pasó en el nuevo pliego a 15 semanas este año y 20 durante 2018 y 2019. Palma de Mallorca e Ibiza bajaron de las al menos 16 semanas que se recogían en la licitación anterior a las seis de la actual convocatoria. En todos los casos la frecuencia es de por lo menos dos vuelos semanales.



Se reduce el plazo de ejecución, de 37 a 32 semanas. Como ya avanzó FARO, el objetivo del Concello es que el contrato con vuelos al Mediterráneo se active en mayo. El pliego recoge también los detalles de la promoción a la que se compromete la aerolínea para publicitar Vigo y las Rías Baixas como destino turístico. Entre otras actuaciones, la compañía deberá, por ejemplo, pegar un vinilo en el fuselaje del avión para divulgar el destino; enviar información a sus clientes a través de Internet, incluir reportajes en su revista de a bordo o protagonizar ruedas de prensa.



Con el objetivo de atraer a las compañías, las acciones promocionales también se han revisado con respecto a las planteadas en 2016. Entonces se exigía a la aerolínea que vinilase al menos tres aviones de forma parcial con la imagen de Vigo y las Rías Baixas. El número de newsleters publicitarias también se reajusta de forma sensible, al pasar de 50.000 a 20.000 contactos.