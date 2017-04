Seis compañías de Galicia, Madrid y Costa de Marfil suben al escenario de la Muestra de Teatro Universitario

Seis compañías de Galicia, Madrid y Costa de Marfil participan desde mañana en la 19ª edición de la Mostra Internacional de Teatro Universitario (Miteu), que tendrá como escenarios el Vidal Bolaño del campus y el Auditorio Municipal en la ciudad.



El certamen vigués constituye un escaparate del talento escénico que atesoran los estudiantes de las universidades gallegas, cuyos grupos a cargo de conocidas compañías llevan varias décadas de actividad a pesar de la escasez de recursos y la dificultad para compaginar horarios que ha impuesto el Plan Bolonia.



"La persistencia del teatro no es más que la resistencia del ser humano. No estamos en contra de las tecnologías, de hecho, se utilizan cada vez más, pero en el teatro está la esencia del ser humano. Es un espejo de nosotros mismos en el que aprendemos. Por eso, a pesar de los pesares, no morirá. Siempre habrá nueva gente porque simplemente es inherente a nosotros", defiende Pepa Barreiro, de Teatro de Ningures, la compañía que se ocupa de la organización de la Miteu y del Aula de Vigo.



El grupo de este curso está integrado por diez actores, entre ellos un estudiante sénior. "Desde hace algunos años también tenemos alumnos del programa de mayores y esta mezcla de edades enriquece mucho. Hay gente que lleva varios años y un chico ha vuelto ahora que ya acabó su carrera y está trabajando en el campus. En general, son gente muy entregada e interesada por la cultura", destaca su directora.



Subirán al escenario el día 26 para estrenar "Éxodos", una obra constituida por breves historias en las que se reflexiona sobre el mundo que estamos construyendo. "Todos los años hay gente que nunca se subió a un escenario y siempre sucede un milagro. Se reúne la energía de todos para que las cosas salgan bien", revela Barreiro entre risas.



A la espera de esta cita, el Aula de Teatro de Ourense-Maricastaña inaugura mañana el festival con "A última cornixa do mundo", una adaptación de la novela "Océano Mar" de Alessandro Baricco, que lleva a un grupo de personajes con diferentes motivaciones hasta una remota posada a la orilla del mar.



La compañía del campus de Lugo (USC) tomará el relevo el 24 con "A paz perpetua", de Juan Mayorga. Y también en el Vidal Bolaño del campus actuará al día siguiente el grupo de teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático de Vigo (ESAD), que participa por tercera vez en la Miteu, en esta ocasión, con la obra "Don Giovanni".



Las dos últimas representaciones tendrán lugar en el Auditorio Municipal. La compañía de la Universidad Carlos III de Madrid acude por primera vez al certamen con "La marquesa Rosalinda" de Valle Inclán, que pondrán en escena el 2 de mayo.



El día 3 será el turno de Bin Kadi So, de Costa de Marfil, que ya han visitado Vigo en ediciones anteriores. Representarán "Dans L'indendie", una fantasía heroica protagonizada por una Juana de Arco africana y campesina.