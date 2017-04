La estiba aplaza a hoy su respuesta "in extremis" a la propuesta del mediador

Los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco aplazaron a hoy, martes, la respuesta que inicialmente preveían dar ayer a la propuesta de acuerdo sobre la reforma del sector que ha planteado el mediador de la negociación, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña.



La Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC.OO., UGT, CIG y USO y la asociación empresarial responderán así "in extremis" a dicha propuesta, dado que Peña dio de plazo a las partes para pronunciarse hasta las 13.00 horas de este martes.



Las empresas y los estibadores han optado por demorar hasta hoy su respuesta con el fin de seguir analizando el documento del mediador, que "no acaba de convencer" a los trabajadores, según indicaron fuentes sindicales.



Además, Anesco y los sindicatos prevén emplear las próximas horas en intercambiarse impresiones sobre los distintos puntos de la propuesta que Marcos Peña les entregó a las 19.00 horas del pasado jueves.



Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reprochó ayer a la oposición que no permitiera que saliese adelante en el Congreso el decreto de reforma de la estiba, pero vaticinó que éste "se aprobará tarde o temprano". A su juicio, no fue una buena idea votar en contra de ese texto porque considera que la opinión pública no lo ha entendido y, máxime, teniendo que pagar el Estado miles de euros diarios de multa por no haberse adecuado aún a la normativa de la Unión Europea. "Este real decreto se aprobará tarde o temprano. Es lo que tiene que hacer el Parlamento español", dijo.



También el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dijo ayer que "ya no se puede hacer nada más" por parte del Gobierno después de que haya aceptado la propuesta que ha hecho el mediador del conflicto. "La propuesta del mediador no es la del Gobierno, incluye una serie de cuestiones que benefician a trabajadores y patronal", apuntó en una rueda de prensa en la que reiteró el compromiso "máximo" del Ejecutivo para trasladar esta propuesta al correspondiente desarrollo reglamentario.