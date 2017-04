Caballero defiende que la prórroga del contrato de basuras ahorra 4 millones

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha defendido este martes la decisión del gobierno local de prorrogar el contrato de recogida de basura por un año más, y ha apuntado que esa prórroga implicará un ahorro de 4 millones de euros -dado que ese período no está sujeto a amortizaciones-, mientras que Vigo "seguirá siendo la ciudad más limpia de España".

En declaraciones a los medios, el regidor olívico ha recordado al PP (que criticó esa prórroga aprobada en los últimos minutos de plazo) que la ampliación del contrato por un año más está contemplada en el pliego de la concesión, que actualmente ostenta FCC.

"El estándar de calidad en la limpieza continúa siendo el mismo, pero además, nos permitirá ahorrar 4 millones de euros", ha incidido Caballero, quien ha subrayado que, con ese dinero, "se humanizarán calles y se hará más política social y de empleo".

"`Qué buena ocasión del PP para haberse quedado callados!", ha proclamado, y ha criticado que el grupo popular "no se entera, no estudia y no hace nada", mientras que el gobierno local "se toma muy en serio" la limpieza de la ciudad