Aero Club y comuneros agotan hoy la última prórroga con un preacuerdo sobre la mesa

La Comunidad de Montes de Cabral y el Aero Club se reunirán hoy a última hora de la mañana para intentar cerrar un acuerdo in extremis. "O firmamos o nos entregan las llaves", aseveró el presidente de los comuneros, Luis Rodríguez, quien justificó las numerosas prórrogas dadas a la entidad deportiva por la situación de los 23 trabajadores del Aero Club.



Rodríguez mantuvo ayer un encuentro con el presidente del Aero Club, Luis Gonzaga, a quien le expuso las bases de un nuevo convenio que posteriormente fue presentado a la junta directiva del Aero Club. "Hablaremos largo y tendido", explicó Gonzaga, que admitió que ambas partes han llegado a un preacuerdo que tiene que recibir el visto bueno de la entidad. "Tengo que ver si la junta directiva lo aprueba", aseveró.



En las bases de ese preacuerdo están las condiciones económicas. La entidad deportiva pagaba hasta 2016 una cuota anual de 47.000 euros más 16.000 en concepto de IBI por el uso de 190.000 metros cuadrados. Tras la finalización de ese contrato, los comuneros elevaron considerablemente el pago anual, hasta los 150.000 euros anuales, por el uso de los terrenos, que además del campo de golf incluyen otras instalaciones deportivas, una cafetería, vestuarios y otros locales. Durante las primeras semanas el Aero Club consideró imposible alcanzar esa cifra y los comuneros abrieron la posibilidad de pagar de forma escalonada durante los primeros años hasta alcanzar la cifra en el décimo. Sería a través de un contrato por 30 años y este año la primera cuota sería de 75.000 euros, sumándose 9.000 cada año hasta alcanzar los 150.000 en diez años.



Luis Rodríguez, que por ahora ha evitado entrar en detalles al respecto de la propuesta aunque sí confirmó que el matiz está en facilitar mejores condiciones de pago a la entidad deportiva sin rebajar las pretenciones económicas de los comuneros, se mostró ayer convencido de que ambas partes lleguen hoy finalmente a un acuerdo. "Firmamos o rompemos", dijo el presidente de la Comunidad de montes, que también recibió a los trabajadores del Aero Club.



"No hay nada cerrado, encima de la mesa están todas las opciones", aseveró Rodríguez que se mostró contundente a la hora de asegurar que "ya no habrá más prórrogas".



Por su parte, la tercera en liza, la empresa Fechi Aglomerados Crespo permanece a la espera de lo que ocurra este martes aunque responsables de la firma admiten que el pasado jueves, tras el acercamiento de posturas entre Aero Club y comuneros, han dado prácticamente por cerradas sus posibilidades de invertir en esa zona.