Límites al uso de la ampliación del Areal para grandes piezas por la fragilidad de los pilotes

Otro de los muelles que preocupan a la Autoridad Portuaria, también incluido en la inspección submarina encargada, es el último que entró en servicio: la ampliación del Areal, pero en este caso sin relación ni con la tensión que ejercen los barcos al atracar ni tampoco con la acción de sus hélices.



Inaugurado en junio de 2014, el nuevo muelle de Areal ganó 50.000 metros cuadrados más tras una inversión de 45 millones de euros. El objetivo de esta enorme superficie era destinarla al almacenamiento de mercancía de grandes dimensiones, y aunque este en teoría sigue siendo su uso principal, el material depositado en este ámbito es bastante más ligero de lo previsto y según los técnicos portuarios, cada vez que por necesidades no hay más remedio que descargar aquí estructuras voluminosas como las eólicas, "hacemos malabarismos".



Se refieren así al cuidado que deben procurar los responsables de las operaciones estos cargamentos para que durante su transporte y manipulación eviten arrimarse en exceso a la zona más próxima al mar. El Puerto asegura que ha tenido que adoptar "ciertas restricciones" porque este malecón "no soporta grandes pesos". La razón es el pilotaje, el sistema constructivo que se adoptó para crear esta superficie. "Los pilotes son menos dañinos medioambientalmente pero generan estos problemas, y no es un asunto menor", apunta López Veiga, que califica de "error" el haber adoptado esta solución técnica.



E insiste en criticarlo así por las consecuencias que ya está padeciendo la actividad portuaria al disponer de un espacio de dimensiones relevantes que la precaución obliga a infrautilizado. Por ejemplo, el dirigente portuario asegura que se ha visto forzado a autorizar la ejecución en el muelle de la Estación Marítima del proyecto de la firma Magallanes Renovables para obtener electricidad a partir de las corrientes marinas "por las limitaciones de Areal". El Puerto espera que la compañía concluya el próximo mes el artefacto flotante para que así quede despejado el muelle por cuanto afea la primera imagen de bienvenida a los cruceristas.