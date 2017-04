Estibadores y patronal desvelan hoy si aceptan la propuesta del mediador sobre la reforma del sector

Los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco develan hoy si aceptan o no la propuesta del mediador para reconducir las negociaciones sobre la reforma del sector. Desde que el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, la entregó a las tres partes en la tarde del pasado jueves, hasta ahora solo el Ministerio de Fomento contestó y con un "sí".



En los últimos días se han intensificado las discusiones de los dirigentes más especializados en la estiba de los sindicatos Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC OO., UGT, CIG y USO en torno a la propuesta de mediación de Marcos. Solo por el hecho de que el documento no insta a regular por ley la subrogación de los estibadores, los sindicatos recelan. Con todo se han comprometido a dar una respuesta hoy, al igual que la patronal, que al menos ayer tenía previsto celebrar una asamblea entre sus asociados para exponerles los principales puntos de la propuesta del mediador y así consensuar una posición que trasladar al presidente del CES.



El mediador se limita a sugerir la "formulación legal del principio de subrogación" que recoge el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, la subrogación convencional, la propia de una negociación colectiva. No obstante, reconoce que la reforma del sector promovida por el Gobierno para adecuarlo a la normativa comunitaria y evitar así la millonaria multa de la UE "supone un cambio de relieve suficiente para justificar la adopción de medidas laborales".



"Aspectos esenciales"



Peña señala como "aspectos esenciales" del acuerdo, "contribuir a la mejora organizativa del sector respetando la legalidad vigente y comprometer la ayuda del Gobierno para minimizar el daño". Así, asume casi en su integridad la parte del preacuerdo alcanzado entre empresas y sindicatos respecto a la mejora de competitividad de los puertos, que incluye la oferta de los estibadores de bajar un 10% el sueldo de quien cobre más de 2.230 euros al mes. De igual forma, recoge las ayudas de 120 millones de euros para prejubilaciones ofertadas por el Gobierno.



El presidente del CES da por acabado su papel de mediador instando a las partes a seguir negociando para buscar "un mínimo denominador común".