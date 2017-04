Vigo cerca a las tropas galas para expulsarlas de la ciudad

Miles de personas se adentraron ayer en el Casco Vello para trasladarse a 1809. Los vecinos de la ciudad se quisieron sumar a los integrantes de las milicias viguesas que hoy combatirán contra las tropas galas para expulsarlas definitivamente de Vigo y disfrutaron de una jornada en la que el único requisito era pasárselo bien. Jóvenes, adultos, parejas y familias enteras aprovecharon el buen tiempo para reponer fuerzas y hacer piña ante la dura batalla que tienen esta misma tarde. Pese a que las quinielas los dan como perdedores, un nutrido grupo de soldados franceses desfiló por barrio histórico desafiando los insultos y abucheos que les dedicaban casi todos los presentes. "No sois bienvenidos", gritaba la multitud.



Sin embargo, no hubo amago de confrontación entre ambos bandos. Todos eran amigos. Los cerca de 300 puestos de comida y artesanía se encargaban de que reinase el buen ambiente en la zona. Algunos más veteranos y otros más jóvenes, los vecinos del Casco Vello no pararon de repartir choripan y refrigerios a todos los presentes. "Es nuestra primera fiesta de la Reconquista y no sabíamos lo exigente que era, pero estamos muy animados y con ganas de que la gente se lo pase bien", señala Bruno Ocampo, gerente del bar 'Con Xeito' y que este año, el de su debut, tiene instalados tres puestos en las inmediaciones del Berbés. "Hemos tenido que reforzar el personal porque no podríamos soportar este ritmo", añade. Uno de los nuevos en el local es Héctor Soage, que vive por primera vez la Reconquista detrás de una barra. "Es una forma diferente de disfrutar de la fiesta", apunta.



Miles de personas de toda la ciudad pasaron en algún momento de la jornada por el Casco Vello, aunque también lo hicieron aquellos que llegaron desde más lejos. Miguel Díaz reside en Barcelona y no dudó ni un segundo en pedir unos días en su trabajo para celebrar esta fiesta. "Sabía desde hace meses que vendría y me guardé este fin de semana para poder estar aquí. Llevo viniendo toda mi vida y si el trabajo me lo permite acudiré cada año", comenta.



Pese a que el mercado medieval abrió sus puertas a las diez de la mañana, la inauguración oficial de la Reconquista se produjo a las seis y media de la tarde. El presidente de la Asociación Vecinal del Casco Vello, Fernando Moreiras, aprovechó la ocasión para tender la mano al alcalde Abel Caballero y pelear porque la celebración sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. El regidor recogió la petición y prometió que el festejo será conocido "en todo el mundo". Hasta el Torreiro de Praza do Berbés, lugar escogido para dar el pistoletazo de salida de la presente edición de la Reconquista, acudió buena parte de la corporación municipal así como la portavoz popular Elena Muñoz.



Los soportales del histórico emplazamiento se llenaron de espectadores. Nadie quería perderse una fiesta que año tras año provoca un hormigueo entre los presentes, sobre todo a los que les toca de cerca. "La abuela de mi abuela fue una de las mujeres que robaron armas para dárselas a sus maridos. Ella fue una de las heroínas de la Reconquista y si hoy estamos aquí de celebración es en parte gracias a su labor. Es algo que me hace sentir especial y que me llena de emoción porque vivo esta fiesta como un homenaje hacia mi familia", comenta la viguesa Yolanda Alonso.



Uno de los principales temores de los organizadores se fue disipando con el paso de las horas. Aunque las previsiones daban lluvia para la primera mitad de la jornada, el sol acabó imponiéndose e iluminó el Casco Vello durante las horas centrales del día. Pero contó con ayuda. "Estaba previsto que lloviese, pero hace unos días firmé un decreto para que saliese el sol y aquí lo tenéis", anunció Caballero entre risas.



Y es que el buen ambiente reinaba en todo el barrio. No había bandos y todos los soldados eran amigos. Hoy la cosa será bien distinta. A partir de las 18.00 horas, Porta do Sol, Calle Gamboa y A Laxe acogerán la representación la expulsión de las tropas galas de la ciudad. Una recreación que contará con la presencia de más de 500 personas.