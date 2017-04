"Hay que dar valor a este patrimonio que desconocemos antes de que se pierda"

El estudio desarrollado por los tres ingenieros de minas de la Universidad de Vigo supone un primer paso para "visibilizar" la importancia de los cargaderos de Rande y "justificar" futuras actuaciones. "Hay que dar valor a este patrimonio que desconocemos y que se va a perder si no lo evitamos. Cuando una revista internacional accede a publicar el artículo es porque generan un interés. Es posible su recuperación con un poco de esfuerzo y tienen potencial para ser un punto de atracción turística", defiende Iago Pozo.



Tras su paso por el Instituto Getty de Conservación de Los Ángeles (EE UU) y el Instituto Superior Técnico de Lisboa, el experto lleva casi un año en la Fundación para la Investigación y la Tecnología (Forth) en la isla griega de Creta. "Como investigador en conservación de patrimonio debes visitar centros de otros países para conocer sus técnicas, pero también te gusta hacer trabajos sobre tu zona de origen que puedan contribuir a mejorarla", sostiene.



Pozo, que tiene un contrato postdoctoral de la Xunta, investiga la limpieza con láser de los granitos con muy bajo contenido, que en Galicia constituyen gran parte del patrimonio arqueológico.



Durante el primer año del contrato en Lisboa, estudió los mecanismos de formación de las costras y ahora en el Forth de Creta, un centro pionero a nivel mundial en el uso del láser, analiza metodologías de limpieza para extraer diferentes tipos de recubrimientos y grafitis.



"El granito es el gran desconocido en la conservación del patrimonio. Está formado por varios minerales que tienen distintos comportamientos y el reto es limpiar la superficie sin dañarla y extrayendo la mayor cantidad del material que se quiere retirar", explica.



El experto también participa en un proyecto nacional liderado por la profesora Teresa Rivas, del departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente, al que él pertenece, y en el que colaboran expertos de la Universidad de A Coruña y de Creta.